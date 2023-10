Waidhofnerin wurde um 27.000 Euro geprellt

Auf einen betrügerischen Anruf fiel eine Frau im Waidhofner Ortsteil Zell am Dienstag der Vorwoche herein. Ein unbekannter Täter rief die Frau am Festnetztelefon an und gab sich als Polizist aus. Er erzählte ihr, dass ihre Tochter einen Unfall gehabt hätte und schwer verletzt sei.

Als die Frau anmerkte, dass sie keine Tochter, sondern nur einen Sohn habe, schwenkte der Anrufer auf einen Sohn um. Der Anrufer erkundigte sich, wie viel Geld und Wertgegenstände zu Hause seien, und man einigte sich darauf, dass 27.000 Euro übergeben werden sollen.

Die Geldübergabe fand dann in Folge wortlos auf der Schmiedestraße statt. Am darauf folgenden Tag erstattete der Ehemann des Opfers schließlich Anzeige bei der Polizei Waidhofen.