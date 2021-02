8.933.346 Menschen lebten am 1. Jänner 2021 nach vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria in Österreich. Das sind um 32.282 (plus 0,36 Prozent) mehr als zu Jahresbeginn 2020. Damit verzeichnete Österreich 2020 eine etwas geringere Bevölkerungszunahme als im Jahr zuvor (2019: plus 42.289 Personen bzw. plus 0,48 Prozent).

In Niederösterreich stieg die Bevölkerungszahl im selben Zeitraum um 0,4 Prozent auf 1.691.040 Personen. Gering fiel der Bevölkerungszuwachs mit 0,06 Prozent dagegen im Bezirk Amstetten aus. Mit 1. Jänner 2021 hatten hier 116.589 Menschen ihren Hauptwohnsitz gemeldet.

Im Ybbstal verzeichnet man einmal mehr in den Gemeinden Allhartsberg und Kematen Zuwächse. Mit 1,35 Prozent (29 Einwohner) in Allhartsberg und 1,17 Prozent (31 Einwohner) in Kematen fielen diese doch recht beachtlich aus.

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres kamen in Kematen und Allhartsberg jeweils nur lediglich fünf Einwohner hinzu. Die beiden Gemeinden sind die einzigen im Ybbstal, die einwohnermäßig langfristig zulegen konnten. Während man in Allhartsberg 2002 noch 1.776 Einwohner zählte, liegt man zu Jahresanfang nun bei 2.181 Einwohnern. In Kematen lag man 2002 bei 2.444 Einwohnern, Anfang 2021 sind es nun 2.670.

Wieder Plus in St. Georgen/Reith

Ein Plus vorne verzeichnet man auch in St. Georgen/Reith: Um 0,37 Prozent stieg die Einwohnerzahl 2020 in der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde des Bezirks an. De facto sind das zwar nur zwei Einwohner mehr als vor einem Jahr, dennoch ist es der erste Anstieg seit fünf Jahren, als man dank der Flüchtlingsunterkunft im Ort bei einem Höchststand von 599 Einwohnern hielt. Anfang 2020 verzeichnete man in St. Georgen/Reith noch ein Minus von 1,28 Prozent (sieben Personen).

In der Stadt Waidhofen ging die Einwohnerzahl im Vorjahr weiter zurück. Anfang des Jahres 2021 hielt man bei 11.134 Personen. Kössl

In den anderen Ybbstal-Gemeinden setzte sich auch im Vorjahr der langfristige Trend fort und die Einwohnerzahl sank. Am größten ist das Minus in Opponitz, der einwohnermäßig zweitkleinsten Gemeinde im Bezirk Amstetten. Nach 1,10 Prozent (zehn Einwohner) im Jahr 2019 ging die Einwohnerzahl 2020 um 2,99 Prozent (27 Personen) zurück. Seit 2002 liegt man mit 875 Einwohnern nun erstmals unter der 900er-Marke.

In Sonntagberg ging die Einwohnerzahl nach einem Anstieg 2018 die letzten zwei Jahre wieder zurück. Nach 48 Personen (minus 1,25 Prozent) 2019 waren es 2020 um 41 Personen (minus 1,08 Prozent) weniger. Den absoluten Tiefststand erreichte man in der Gemeinde Anfang 2013 mit 3.782 Einwohnern (2002: 4.248). Von da an war man – mit wenigen Ausnahmen – wieder auf Wachstumskurs und näherte sich Anfang 2019 mit 3.853 Einwohnern bereits wieder der 4.000er-Marke. Anfang 2021 zählt man nun 3.764 Einwohner.

Ein Einwohnerminus von 0,89 Prozent oder 15 Personen verzeichnet man mit Jahresanfang in Hollenstein. Derzeit hält man bei 1.675 Personen. Einen Rückgang von 0,76 Prozent oder 26 Personen gab es 2020 in Ybbsitz. 3.379 Einwohner waren hier Anfang des Jahres gemeldet.

88 Einwohner weniger in der Stadt Waidhofen

0,78 Prozent beträgt der Bevölkerungsrückgang in der Stadt Waidhofen. Das sind 88 Einwohner weniger als noch vor einem Jahr. 2019 betrug der Rückgang noch 0,32 Prozent (26 Personen). Derzeit sind in der Statutarstadt 11.134 Personen gemeldet. 2005 waren es noch 11.803.

„Die Zahlen zeigen, dass wir uns in der Stadt Waidhofen ebenso wie im gesamten Inneren Ybbstal weiter anstrengen müssen, um den Abwanderungstendenzen entgegenwirken zu können“, sagt der Sprecher der Kleinregion Ybbstal, Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer.