Einwohnerzahl im Ybbstal wuchs 2022 an

Österreich wächst. Nach vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria lebten mit Stand 1. Jänner 2023 9.106.126 Menschen in der Alpenrepublik. Das sind um 127.197 oder 1,42 Prozent mehr als zu Jahresbeginn 2022. Damit verzeichnete man in Österreich 2022 eine deutlich stärkere Bevölkerungszunahme als im Jahr zuvor, als die Bevölkerungszahl um 0,52 Prozent auf 8.979.894 Menschen anstieg.

Foto: Ground Picture/Shutterstock.com/ Grafik: Prisching

„Österreich ist 2022 stärker gewachsen als in den Jahren davor“, konstatiert Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. „Gut die Hälfte des Bevölkerungswachstums im Jahr 2022 geht auf Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit zurück.“

In Niederösterreich stieg die Bevölkerungszahl im Laufe des Vorjahrs um 1,16 Prozent auf 1.718.529 Personen. Im Bezirk Amstetten verzeichnete man ein Plus von 0,86 Prozent. 117.994 Menschen hatten hier mit 1. Jänner 2022 ihren Hauptwohnsitz gemeldet.

Positiv ist die Entwicklung auch im Ybbstal: In sechs der acht Gemeinden gab es im Vorjahr Zuwächse. Prozentuell am höchsten fielen sie in Kematen und Allhartsberg aus. Das sind auch jene beiden Gemeinden, die im Ybbstal als einzige einwohnermäßig langfristig zulegen konnten. So zählte man in Kematen im Jahr 2003 noch 2.431 Einwohner. Anfang 2023 sind es nun 2.754. Gegenüber dem Vorjahr sind das um 63 Personen bzw. 2,34 Prozent mehr.

Kematen: Eigenheim, Kinderbetreuung und Sport

„Kematen hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt“, hält Bürgermeisterin Juliana Günther fest. „Wir haben viele Familien, die bei uns Haus bauen. Darüber hinaus haben wir ein Kinderbetreuungsangebot und zahlreiche Sportmöglichkeiten. Das kommt gut an.“ Natürlich sei die günstige Lage Kematens auch mit ein Grund, warum die Bevölkerungszahlen in der Gemeinde steigen, gesteht die Ortschefin ein. „Aber wir haben auch viel gemacht, damit die Gemeinde noch attraktiver wird.“

In Allhartsberg erhöhte sich die Bevölkerungszahl im Jahr 2022 um 48 Personen (plus 2,2 Prozent). Vor 20 Jahren waren in der Gemeinde lediglich 1.816 Hauptwohnsitzer gemeldet.

Stadtflucht ins Ybbstal

Leicht aufwärts geht es im Vorderen Ybbstal nach drei Jahren des Rückgangs auch wieder in Sonntagberg. Acht Einwohner mehr bedeutet ein Plus von 0,22 Prozent. Von der 4.000er-Marke, die man Anfang 2008 unterschritten hat, ist man allerdings noch weit weg.

Einen Anstieg der Einwohnerzahl gibt es nach fünf Jahren des Rückgangs auch wieder in der Stadt Waidhofen. 35 Einwohner mehr bedeutet ein Plus von 0,32 Prozent. 11.127 Personen waren mit Stand 1. Jänner in der Statutarstadt gemeldet. 2005 waren es noch 11.803. Von da an verzeichnete man lediglich in den Jahren der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 einen Anstieg. Von einer Trendwende möchte Bürgermeister Werner Krammer allerdings noch nicht sprechen. Es sei natürlich erfreulich, dass sich die Zahlen nun einmal stabilisiert hätten, sagt der Stadtchef, auch wenn die Ukraine-Krise hier natürlich eine Rolle spiele. „Für uns heißt es nun aber, weiter daran zu arbeiten, dass Waidhofen wieder wächst“, sagt Krammer. „Unser Ziel ist ja ein qualitatives Wachstum. Bei den Arbeitsplätzen und den Gästen aus Handel und Tourismus ist uns das bereits gelungen. Und wo Arbeitsplätze sind, werden sich auch Menschen ansiedeln. Wir sind hier auf dem richtigen Weg.“

Im Oberen Ybbstal gab es 2022 in Hollenstein den höchsten Zugewinn bei den Bevölkerungszahlen. Nach einem Plus von vier Personen im Jahr 2021 kamen im Vorjahr 13 Einwohner dazu. Das bedeutet ein Plus von 0,77 Prozent und in Summe 1.691 Hauptwohnsitzer.

Einen minimalen Zuwachs verzeichnete man im Vorjahr in der Gemeinde Opponitz. 890 Einwohner bedeutet um einen mehr als vor einem Jahr. Damit bewegt man sich mit sehr kleinen Schritten wieder auf die 900er-Marke zu, unter der man Anfang 2021 erstmals zu liegen kam.

Weiter nach unten gingen die Zahlen im Vorjahr hingegen in St. Georgen/Reith. Mit 1. Jänner waren hier 534 Hauptwohnsitzer, um drei weniger als im Jahr davor, gemeldet. In der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde des Bezirks bedeutet dies ein Minus von 0,56 Prozent.

Drei Einwohner weniger als im Vorjahr verzeichnet man auch in Ybbsitz. In der Schmiedegemeinde bedeutet dies ein Minus von 0,09 Prozent. 3.347 Personen waren in der Schmiedegemeinde zu Jahresbeginn gemeldet. Vor 20 Jahren waren es noch 3.791.

