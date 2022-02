Ybbstal: Überalterung wird spürbar

8.979.894 Menschen lebten am 1. Jänner 2022 nach vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria in Österreich. Das sind um 47.230 mehr als zu Jahresbeginn 2021. In Niederösterreich stieg die Bevölkerungszahl im selben Zeitraum um 0,48 Prozent auf 1.698.995 Personen. Im Bezirk Amstetten verzeichnete man ein Plus von 0,33 Prozent. Mit 1. Jänner 2022 hatten hier 116.977 Menschen ihren Hauptwohnsitz gemeldet.

Im Ybbstal verzeichnet man abermals in Allhartsberg und Kematen Zuwächse. Mit sechs Personen in Allhartsberg und 19 Personen in Kematen fielen diese im Vergleich zum Vorjahr allerdings eher bescheiden aus. Nichtsdestotrotz sind die beiden Gemeinden die einzigen im Ybbstal, die einwohnermäßig langfristig zulegen konnten. Während man in Allhartsberg 2002 noch 1.776 Einwohner zählte, waren es zu Jahresanfang 2.186. In Kematen lag man 2002 bei 2.444 Einwohnern, nun sind es 2.689. Zuwächse gab es 2021 aber auch im Oberen Ybbstal. Nach einem Minus von 27 Personen kamen in Opponitz im Vorjahr wieder 14 Einwohner dazu. Damit bewegt man sich mit 889 Personen wieder auf die 900er-Marke zu, unter die man Anfang des Vorjahres erstmals zu liegen kam. Leicht aufwärts geht es auch in Hollenstein. Nach einem Einwohnerminus von 16 Personen 2020 kamen in der Gemeinde im Vorjahr wieder vier Personen dazu.

Rückgang von 0,36 Prozent in der Stadt Waidhofen

Einen weiteren Rückgang verzeichnet man hingegen in der Stadt Waidhofen. Nach 0,78 Prozent im Jahr 2020 ging die Einwohnerzahl 2021 um 0,36 Prozent zurück. Das sind um 60 Personen weniger. Mit Stand 1. Jänner waren in Waidhofen 11.094 Personen gemeldet. 2005 waren es noch 11.803. Von da an verzeichnete man lediglich im Jahr 2015 einen Anstieg. Bürgermeister Werner Krammer verweist auf das Verhältnis der Geburten zu den Sterbefällen. Dieses lag in Waidhofen 2021 bei 84 zu 148. „Das ist eine herausfordernde Situation“, sagt Krammer. „Wir müssen hier mit Arbeitsplätzen und der Schaffung von Wohnraum gegensteuern, um Zuzug zu generieren.“ Dabei gelte es jedoch, den Klimaschutz und den Bodenverbrauch im Auge zu behalten, weshalb es in beiden Segementen alternative Angebote brauche.

Auch in Sonntagberg und Ybbsitz gingen die Zahlen weiter zurück. In Ybbsitz waren zu Jahresbeginn um 28 Personen weniger als im Vorjahr gemeldet. In Sonntagberg ging die Einwohnerzahl nach dem letzten Anstieg im Jahr 2018 weiter zurück. Nach 42 Personen 2020 waren es 2021 um 60 Personen weniger.

Wieder nach unten gingen die Zahlen im Vorjahr auch in St. Georgen/Reith. Nach einem Plus von zwei Personen im Jahr 2020 sank die Einwohnerzahl in der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde des Bezirks 2021 wieder um sieben Personen. Zehn Todesfälle im Verhältnis zu drei Geburten in so einer kleinen Gemeinde täten eben weh, hält Bürgermeister Josef Pöchhacker fest. „Ich hoffe, dass wir wieder Baugründe bekommen, damit es bei der Bevölkerungszahl wieder aufwärts geht.“

