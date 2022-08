Niederösterreichs schnellster Zillenfahrer kommt aus Allhartsberg

Werbung Edelsegger Metals GmbH Anzeige Neue Zeiten sind angebrochen

Foto: NÖLFK/Florian Steiner

Er bewältigte bei den Landeswasserleistungsbewerben in Marchegg den Parcour mit 4,56 Minuten so schnell wie keine andere, der über 1000 Zillenmannschaften. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner zeigte sich angesichts der gezeigten Leistungen in Marchegg begeistert: „Die Teams haben wieder einmal mehr bewiesen, warum sie zu den besten in ganz Österreich gehören.“

Als schnellste Dame in einer Feuerwehrzille darf sich seit heute übrigens Lisbeth Langsteiner von der FF Mauternbach bezeichnen. Und zwar mit einer Zeit von 6:03 Minuten.

