Radfahrende im Ybbstal fordern Abstand

Gesetzlich ist der Abstand von mindestens 1,5 Metern im Ortsgebiet und zwei Metern im Freiland, den Autofahrerinnen und Autofahrer beim Überholen von Radfahrerinnen und Radfahrern einhalten müssen, schon seit Oktober 2022 verankert, tatsächlich eingehalten wird er allerdings von vielen Autofahrenden nicht.

„Messungen der Radlobby haben ergeben, dass bis zu 80 Prozent der Überholvorgänge selbst im Freiland unter 1,5 Meter sind“, erklärt die Gruppenverantwortliche der Radlobby Ybbstal, Birgit Aigenbauer. „Da bisher weder bewusstseinsbildende Maßnahmen gesetzt wurden noch die Einhaltung durch Schwerpunktaktionen überwacht wurde, werden wir nun aktiv.“ Ausgerüstet mit Schwimmnudeln, Fahnen und Abstandsschildern machten sich Radfahrerinnen und Radfahrer aus dem Ybbstal am Sonntagnachmittag aus mehreren Richtungen auf den Weg zum Waidhofner Rathaus. Dabei fuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kleingruppen von zwei bis drei Personen mit etwas Abstand zur nächsten Gruppe, um ein Überholen zu ermöglichen. Radwege wurden nur genutzt, wenn Benützugspflicht bestand. Beim Waidhofner Rathaus gab es anschließend noch eine kurze Versammlung.

Die Aktion habe so manchen Autofahrer erzürnt, schildert Aigenbauer: „Wir mussten so manche Beschimpfung über uns ergehen lassen. Unsere Schwimmnudeln ragten nicht einmal ganz 1,5 Meter in die Fahrbahn und wurden gerade nicht gestreift. Speziell die teilnehmenden Kinder, die keine Schwimmnudel montiert hatten, wurden von vielen sehr rücksichtslos überholt.“

Trotz so mancher negativer Reaktion ist Aigenbauer von der Wichtigkeit der Aktion überzeugt, denn ihrer Meinung nach gibt es viele, die von dem neuen Gesetz nichts wissen. „Den Autofahrern muss bewusst werden, dass man beim Überholen eines Radfahrers genauso wie beim Überholen eines Autos einen Fahrspurwechsel braucht“, erklärt sie und kündigt an, dass die Radlobby weitere Maßnahmen plant, denn zu geringer Überholabstand sei einer der Hauptgründe, der Menschen vom Radfahren abhalte.