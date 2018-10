Mehr als 1.000 bildende Künstler und Kunsthandwerker öffnen am 20. und 21. Oktober wieder ihre Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten. Auch der Bezirk Amstetten ist wieder stark vertreten. Ob Maler, Bildhauer, Fotografen, Filmer, Grafiker, Schmuckdesigner, Installationskünstler oder Kunsthandwerker, die Besucher haben an diesem Wochenende wieder die Möglichkeit den Kunstschaffenden über die Schulter zu schauen und ins Gespräch zu kommen.

Zusätzlich locken die „Tage der Offenen Ateliers“ mit Happenings wie Konzerten oder Lesungen sowie lukullischen Schmankerln. Fast die Hälfte der Ateliers hat dieses Jahr am Samstag open end. Die Kulturvernetzung NÖ führt die Veranstaltung heuer zum bereits 16. Mal in Folge in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kunst und Kultur des Amtes der NÖ Landesregierung durch.

Sie findet in Abstimmung mit jenen in Oberösterreich, den tschechischen Bundesländern Südböhmen, Vysočina und Südbohmen, sowie erstmals mit jenen in der Slowakei (Region Bratislava) statt.