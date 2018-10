NÖ Hundehaltergesetz:

Wer einen Hund hält, muss dafür die erforderliche Eignung aufweisen und hat das Tier in einer Weise zu führen, dass Menschen nicht gefährdet oder unzumutbar belästigt werden können.

Bei Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotenzial muss bei der Gemeinde ein Sachkundenachweis zur Haltung dieses Hundes eingebracht werden.

Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial sind Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pitbull, Bandog, Rottweiler und Tosa Inu sowie Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit anderen Hunden.

Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsbereich , das ist ein baulich oder funktional zusammenhängender Teil eines Siedlungsgebiets, sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkanlagen, Einkaufszentren, Freizeit- und Vergnügungsparks, Stiegenhäusern und Zugängen zu Mehrfamilienhäusern und in gemeinschaftlich genutzten Teilen von Wohnhausanlagen an der Leine oder mit Maulkorb geführt werden. Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial und auffällige Hunde müssen an den genannten Orten immer mit Maulkorb und an der Leine geführt werden.

Außerhalb des oben definierten Bereichs oder in einer Hundeauslaufzone können Hunde prinzipiell ohne Maulkorb und Leine geführt werden.

Meldung bei der Gemeinde:

Die Haltung eines jeden Hundes ist zu melden.

Gemeldete Hunde und Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial (in Klammer):