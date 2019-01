Die gute Nachricht für die Bürger gleich zu Beginn: Im Jahr 2019 wird es keine Umstellung im Müllsammelsystem des Gemeindedienstleistungsverbandes (gda) geben. Dafür ist in den letzten beiden Jahren bei der Abfallsammlung ohnehin kaum ein Stein auf dem anderen geblieben.

Die Mekamtonne wurde durch getrennte Rest- und Biomülltonnen ersetzt, die Glas- und Metallsammlung vom Schütt- auf ein Hubsystem umgestellt und der Gelbe Sack für die Sammlung von Kunststoffen eingeführt. Letzterer sorgte für einigen Unmut, inzwischen hat sich dieser aber gelegt. „Es war uns klar, dass nicht alles reibungslos ablaufen würde. Doch die Bürger haben die Änderung inzwischen akzeptiert“, sagt gda-Obmann Anton Kasser.

„Wir sollten unseren Konsum überdenken und uns fragen, ob wir in Zukunft eine lebenswerte Umwelt oder Müllberge wollen.“gda-Obmann Anton Kasser

„Bereits nach den ersten Abfuhrterminen hat sich gezeigt, dass der Gelbe Sack ein Erfolg ist. Die Trennqualität hat sich, im Vergleich zum alten Bringsystem bei den Sammelinseln, erheblich verbessert“, sagt Kasser. Jeder einzelne Sack werde geöffnet und der Inhalt am Laufband per Hand sortiert. Vor der Umstellung sei das den Leuten oft kaum noch zumutbar gewesen, weil das Material so verschmutzt war. „Mit dem Gelben Sack hat sich die Qualität deutlich verbessert. Wir stellen aber auch fest, dass die Bürger beginnen, Kunststoff zu sparen“, sagt Kasser. Im Schnitt fallen in sechs Wochen pro vierköpfigem Haushalt zwei Säcke an.

Gerade in Sachen Kunststoff (2017 wurden im Bezirk 2.667 Tonnen Kunststoff gesammelt) ortet Kasser derzeit in der Politik eine Dynamik, wie es sie bisher nie gegeben habe. „Die Regierung hat ja die Parole ausgegeben, den Verpackungsmüll bis zum Jahr 2025 um 25 Prozent zu reduzieren. Das wird für uns eine große Herausforderung.“

„Das Wort ‚Abfall‘ ist längst überholt“

Der gda-Obmann denkt auch über die Notwendigkeit eines Pfandsystems für Einweggetränkepackungen nach. Damit würde zwar die Plastikmenge nicht reduziert, aber der Rückfluss zum Recycling sicher deutlich verbessert. „Uns muss nämlich allen klar sein, dass das Wort ‚Abfall‘ schon längst überholt ist. Der Müll ist zu einer wertvollen Ressource geworden und daher ist es höchst an der Zeit, dass wir heute von ‚Wertstoffen‘ sprechen“, meint Kasser.

Er bittet aber die Bevölkerung, auch das eigene Konsumverhalten zu überdenken. „Bei den Elektrogeräten sind 2018 im Bezirk insgesamt 942 Tonnen angefallen. Ist es denn wirklich notwendig, immer das neueste iPhone zu besitzen? Wir sollten uns viel mehr fragen, ob wir in Zukunft noch eine lebenswerte Umwelt wollen, oder wachsende Müllberge.“

Während sich die Trennqualität beim Kunststoff verbessert hat, gibt es beim Glas noch Verbesserungsbedarf. Insgesamt sind 2017 im Bezirk 2.773 Tonnen Altglas angefallen, das sind pro Kopf rund 24 Kilogramm. Gerade zur Weihnachtszeit erhöht sich das Glasmüllaufkommen um 30 Prozent und leider nehmen auch die Fehlwürfe deutlich zu. „Trinkgläser, Glaskugeln und auch Porzellan haben in den Glasbehältern nichts zu suchen“, sagt der stellvertretende gda-Obmann Karl Huber.