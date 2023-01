Hotels & Ferienwohnungen: Wetter spielt geringe Rolle

Werbung

Auch wenn die Witterungsverhältnisse momentan nicht dem Ideal eines Winterurlaubs entsprechen, tut dies der Zahl der Gäste in den Beherbergungsbetrieben der Region keinen Abbruch.

Johannes Scheiblauer freut sich über eine gute Buchungslage. Foto: NÖN

Johannes Scheiblauer, Geschäftsführer des Hotels „Schloss an der Eisenstrasse“ in Waidhofen und des „Relax- Resorts Kothmühle“ in Neuhofen, berichtet: „Der Winter läuft bisher gut, wir haben sehr viele Privatgäste, die in erster Linie zum Thema Wellness kommen, vor allem in der Kothmühle. Im Schloss hatten wir auch einige Reisegruppen über Weihnachten und Silvester. In unseren beiden Betrieben, wie überhaupt im nördlichen Mostviertel, spielt das Wetter im Winter wenig Rolle. Das ist bei den Kollegen im alpinen Bereich anders, aber auch dort hört man, dass die Buchungslage gut ist. Die Gäste sind also trotzdem da, touristisch geht es besser, als die Witterung vermuten ließe. Ausflugsziele, wie etwa das Haus der Wildnis in Lunz, spielen da auch eine große Rolle.“

Viele mögliche Ziele für Ausflüge ins Ybbstal

Margit und Leopold Stockinger betreiben das Apartmenthaus „Leopold“ in Waidhofen. Auch hier freut man sich über eine gute Buchungslage. „Die letzten beiden Saisonen waren nicht wirklich ein Maßstab, aber jetzt sind wir sehr gut gebucht. Wenn es so weitergeht, sind wir sehr zufrieden“, erzählt Margit Stockinger. Vor allem aus Wien und dembenachbarten Ausland würden sich viele Gäste einfinden: „Viele Leute kommen zu uns, weil sie Verwandtschaft in Waidhofen besuchen oder einfach auch die Stadt selbst genießen möchten. Gerade die Waidhofner Innenstadt mit ihren vielen Angeboten ist da sehr attraktiv. Der Buchenberg bietet sich zum Beispiel für Wanderungen an. Es ist vieles möglich, egal bei welchem Wetter.“

Aber nicht nur Waidhofen selbst, sondern das gesamte Ybbstal bietet viele Ausflugsziele für Touristinnen und Touristen.

„Lunz am See oder der Sonntagberg sind zum Beispiel sehr beliebte Ziele“, meint Stockinger. Viele Gäste kommen auch erstmals im Sommer, kehren dann aber auch gern in der kälteren Jahreszeit nach Waidhofen zurück. Vor allem aus Wien, Deutschland, Ungarn und der Slowakei würde es viele wiederkehrende Besucherinnen und Besucher geben.

