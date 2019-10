Die Enttäuschung stand Edith Mühlberghuber ins Gesicht geschrieben. Zum dritten Mal in Folge wollte die Haidershofnerin per Grundmandat in den Nationalrat einziehen. 17 bis 18 Prozent seien dafür aller Wahrscheinlichkeit nach notwendig, erklärte die Bezirksobfrau. Nach Auszählung der Briefwahlstimmen waren es letztendlich aber nur 16,3 Prozent.

Das Grundmandat war damit weg. Mühlberghuber ist jedoch über die Landesliste so gut wie fix im Nationalrat. Ihre Stimmung bei der Verkündung des Wahlergebnisses am Sonntag war dennoch am Nullpunkt. „Mit einem Zweier vorne habe ich schon gerechnet“, sagte sie. „Das ist kein Freudentag, das ist ein Schock.“ Warum die FPÖ nun als Wahlverlierer dasteht, lag für sie klar auf der Hand. „Die Spesenaffäre rund um H.C. Strache hat uns sicher zwei bis drei Prozent gekostet“, erklärte sie.

Dass die Freiheitlichen mit diesem Ergebnis wieder Teil der Regierung sein werden, schloss sie aus: „Mit 16 Prozent hat uns der Wähler nicht den Auftrag zum Regieren gegeben.“ Geht es nach Mühlberghuber, dann solle die FPÖ die nächsten Monate lieber für einen Neustart nutzen. „Die FPÖ muss wieder glaubwürdig werden“, ist sie überzeugt. „Ich bin seit 22 Jahren in der Politik und habe schon alles miterlebt. Ich habe auch schon ein paar Mal von ganz unten begonnen“, hat Mühlberghuber ihren Kampfgeist nicht verloren.