Die anhaltende Hitzeperiode führt dazu, dass das Futter für Vieh bei den Landwirten knapp wird und daher vorzeitig auch Vieh verkauft werden musste. Die Preise für Vieh sind zudem gesunken. „Gerade in Gebieten in Neu-

stadtl oder Sonntagberg, also dort, wo die Lage sonnenseitig ist, gibt es Probleme. Der Ertrag ist teilweise um ein Drittel oder sogar um die Hälfte niedriger. Teilweise fängt man jetzt schon an, das Winterfutter zu verwenden“, schlägt Landtagsabgeordneter Anton Kasser Alarm.

„Lage war noch nie so schlimm wie heuer“

In dieselbe Kerbe schlägt auch der Obmann der Bezirksbauernkammer Waidhofen, Klaus Hirner. Während im Inneren Ybbstal – also in Hollenstein und Opponitz – die „Lage großteils noch halbwegs vernünftig“ sei, sei sie im Vorderen Ybbstal prekärer. „Dadurch, dass die Landwirte bereits Teile ihres Winterfutters heranziehen müssen, stehen sie jetzt natürlich unter Zugzwang: Entweder sie verkaufen einige Tiere oder sie kaufen Futter zu. Letzteres ist aber angesichts der hohen Preise für Futtermittel gar nicht so einfach“, sagt Hirner. „Von einigen Seiten habe ich schon gehört, dass die Lage noch nie so schlimm war wie heuer.“

Die Trockenheit, die in den vergangenen Jahren Probleme bereitete und heuer noch einmal verstärkt auftrat, habe die Futtervorräte schwinden lassen. Dort, wo Futter fehle, gäben die Bauern teilweise zwischen 8.000 und 20.000 Euro für Futterzukauf aus. Die Hoffnung, dass der Regen der vergangenen Tage etwas Entlastung bringt, sei zwar da, aber die Verluste könnten nicht mehr ausgeglichen werden.

Doch nicht nur die trockene Witterung, sondern auch Schädlinge stellen die Landwirte immer wieder vor große Herausforderungen. „Der heiße Sommer begünstigt die Verbreitung von Schädlingen, die die Graswurzeln abfressen und so den Grünlandbeständen stark zusetzen. Zu den witterungsbedingten Belastungen von außen kommen also auch noch Schäden von innen hinzu“, sagt Hirner.

Auch Josef Aigner, Obmann der Landwirtschaftskammer Amstetten, weiß von Landwirten, die massiv von fehlendem Futter betroffen sind. „Von Notverkäufen brauchen wir zwar nicht reden, es gibt aber einige, die ihr Vieh daher bereits verkauft haben.“

Verhandlungen über Unterstützung

Jene Bauern, die Reserven hätten, könnten sich über diese schwierige Phase retten. Anderen bleibe nichts anderes übrig, als Futter teuer zuzukaufen. „Heuer ist ein Extremjahr. Wenn man ein paar so trockene Jahre hintereinander hat, dann kann man schon zu zweifeln beginnen. Wenn es keinen Regen gibt, dann kann eben nichts wachsen“, sagt Aigner. Er verweist zudem auf die Futterbörse, bei der Käufer und Verkäufer in Kontakt treten können.

Um die Lage für besonders betroffene Betriebe zu erleichtern, wird derzeit über eine Unterstützung diskutiert. „Landwirtschaftskammer und Bauernbund verhandeln darüber. Es werden Maßnahmen überlegt, mit denen Bund und Land helfen können. Dann muss man auch überlegen, welche Betriebe unterstützt werden“, erklärt Kasser.

Aigner will derartige Entscheidungen abwarten. „Es soll in den kommenden Tagen ein Plan präsentiert werden. Das wird zwar nicht die Welt sein, ist aber zumindest eine kleine Unterstützung. Wir hoffen einfach, dass sich die Lage stabilisiert und wir nächstes Jahr wieder ein normales Jahr haben. Eine gewisse Lagerung der Futterbestände wird aber notwendig sein.“