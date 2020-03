Mit Pkw gegen Felsvorsprung geprallt: 24-Jährige starb .

Junge Frau aus Steyr kam am Montagfrüh in St. Georgen/Reith mit Auto auf LB 31 von Fahrbahn ab, krachte gegen einen Felsvorsprung und dann gegen das entgegenkommende Auto eines 43-jährigen Mannes aus dem Bezirk Scheibbs. Sie verstarb noch am Unfallort.