Hohe Wellen schlug die Zentralmatura in den vergangenen Wochen in den Medien. Schulen in ganz Österreich berichteten von einem „Desaster“, vor allem im Fach Mathematik.

Bis zu 18 Prozent aller Arbeiten seien an den Berufsbildenden Schulen heuer negativ bewertet worden, 43,5 Prozent aller Schüler erhielten in Mathematik gerade einmal ein Genügend, verlautbarte das Bildungsministerium.

An den Schulen Waidhofens kann man die Aufregung nicht ganz nachvollziehen. „Die Matura ist bei uns heuer genauso erfolgreich ausgefallen wie sonst. Wir hatten wie in den Jahren zuvor eine Negativrate von etwa fünf Prozent“, sagt HTL-Direktor Harald Rebhandl. „Daher gab es bei uns an der Schule auch keine große Aufregung oder Verunsicherung.“

„Mathe-Matura war früher rechenintensiver“

Dennoch versteht Rebhandl die Kritik an der Mathematik-Zentralmatura. „Wir wünschen uns hier vor allem eine Anpassung beim Format“, sagt Rebhandl. „Früher war die Mathematik-Matura rechenintensiver, wodurch die HTL-Schüler mehr gefordert waren. Der frühere Prüfungsmodus entsprach auch vielmehr der Form unserer Ausbildung.“

Auch in Deutsch ist die Matura an der HTL ähnlich ausgefallen wie in den Jahren zuvor. Interessant ist die Situation in Englisch: An der HTL können die Schüler selbst auswählen, ob sie sich der Englisch-Matura schriftlich oder mündlich stellen wollen, wobei bei der schriftlichen Matura zentrale Angaben vorliegen, die Fragestellungen für die mündliche Prüfung hingegen von der Schule selbst gestellt werden.

„Heuer haben sich hier erstmals alle Schüler gegen die schriftliche, zentrale Variante entschieden“, berichtet Rebhandl. Genauso wie Direktor Rebhandl zeigt sich auch HAK-Direktor Franz Hofleitner mit den Maturaergebnissen an seiner Schule zufrieden. „Bei uns sind die Ergebnisse eindeutig besser ausgefallen als im Niederösterreich-Schnitt. Die Professoren haben die Schüler gut vorbereitet und die Jugendlichen haben gut gearbeitet“, sagt er.

„Zentralmatura ist im Bereich des Möglichen“

Insgesamt gibt es an der HAK fünf negative Noten, die am Dienstag (nach Redaktionsschluss) mit Kompensationsprüfungen ausgebessert werden können. „Ich verstehe, dass für manche die Situation schwierig ist, aber die Zentralmatura ist auf alle Fälle im Bereich des Möglichen“, meint Hofleitner.

Er denkt, dass vor allem die textlastige Angabe bei der Mathematik-Matura für Schwierigkeiten bei den Schülern sorge. „Zu den Aufgaben gehört mittlerweile ein grundlegendes Textverständnis dazu, was des Öfteren für Probleme sorgt. Dennoch sind bei uns die Noten durch die Zentralmatura nicht besser und nicht schlechter geworden“, sagt der Schuldirektor.

Er ortet aber durchaus auch Verbesserungsmöglichkeiten im Hinblick auf die neue Form der Matura. „Wir haben zum Beispiel nur zwei Stunden Mathematik die Woche, aber bei der Zentralmatura dann dieselben Angaben wie Schulen, die vier Stunden Mathematik pro Woche haben“, sagt Hofleitner.

Direktor Christian Sitz vom Bundesrealgymnasium Waidhofen will noch kein Resümee über die diesjährige Zentralmatura ziehen. „Die Zahlen liegen erst ab 8. Juni vor, erst dann kann man genaue Vergleiche ziehen. Alles andere wären nur Spekulationen“, sagt er. Er habe sich die Maturaangaben genau angesehen, und befinde die „Situation in Englisch und Deutsch für in Ordnung“. „Ob Mathematik tatsächlich schlechter ausgefallen ist als normalerweise, kann man erst sagen, wenn genaue Ergebnisse veröffentlicht werden“, sagt Sitz.

Auch die Schulen in Haag und Amstetten zeigen sich mit ihren Ergebnissen zufrieden.