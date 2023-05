Waidhofen/Ybbs: Chöre lassen Innenstadt erklingen

Am Mittwoch, 17. Mai, findet in Waidhofen unter dem Motto „Sing ma alle meiteinand“ das Bezirksjugendsingen statt. Von 10 bis 11 Uhr singen verschiedene Chöre in der Innenstadt. Um 11.30 Uhr findet ein Begegnungsfest mit Chorkonzert im Plenkersaal statt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.