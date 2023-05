Chöre brachten Waidhofen an der Ybbs zum Klingen

„Wir wollten die Stadt zum Klingen bringen“, sagte Direktorin Doris Aigner von der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen an der Ybbs bei der Begrüßung der zahlreichen Zuhörer. Dass allerdings wetterbedingt der Plenkersaal zum Klingen gebracht wurde, tat der Begeisterung keinen Abbruch.

In zwei großartigen Konzerten präsentierten elf junge Chöre ein abwechslungsreiches Programm. Nach dem Aufwärmen und Einsingen mit der Musikkoordinatorin Karin Friesenegger leiteten die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Windhag schwungvoll das Konzert ein. Angeführt von David Schneckenleitner mit seiner „Steirischen“, gaben die jungen Sänger „Hoi, hoi Lumpnschuah“ samt Volkstanzeinlage zum Besten. Weiter ging es mit den Volksschulen Zell, Ybbsitz, St. Georgen in der Klaus und der ASO, wobei ein facettenreiches Repertoire – von Volksliedern bis zu afrikanischen Liedern, Rock und Pop präsentiert wurde. Ein gelungenes Projekt war das gemeinsame Proben und Singen der ASO und der ersten und zweiten Klassen des Musikzweigs der Wirtschafts- und Musikmittelschule. Mit Begeisterung wurde „Der Löwe schläft heut Nacht“ vorgetragen.

Foto: NÖN, Christa Hochpöchler

Im zweiten Konzertblock bekamen nach den Vorträgen der Volksschulen Plenkerstraße und Konradsheim die älteren Sängerinnen und Sänger Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. So stellten sich das BRG Waidhofen unter anderem mit „Good Night Sweetheart“ und die Chöre der Mittelschule Ybbsitz mit „Mamma Mia“ und „Halleluja“ vor. Abschließend hatte der 50-köpfige Chor der Musikmittelschule Waidhofen seinen großen Auftritt und begeisterte mit „Only You“, „Afterglow“ und „Rolling in the Deep“.

Nach den Gemeinschaftsliedern wurden die Chöre und Chorleiterinnen mit Urkunden des Landesjugendreferats, die vom Fachinspektor für Musik, Andreas Gruber, überreicht wurden, geehrt.

