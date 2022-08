Regionale Produkte werden verarbeitet: „Mohnarchie“ im Ybbstal

Werbung

Lediglich 36 Prozent des Mohnverbrauchs in Österreich wird durch heimischen Mohn abgedeckt, wobei der Großteil davon aus dem Waldviertel stammt. Der Rest muss importiert werden. Dem möchte Stefan Ruckensteiner vom Haus „Kromos“ in Biberbach etwas entgegensetzen. Auf einem vier Hektar großen Feld baut der Landwirt Blaumohn an.

Begonnen hat alles vor fünf Jahren auf einer Fläche von 0,2 Hektar. „Mein Mann sucht immer Alternativen und probiert deshalb immer wieder neue Sachen aus“, berichtet seine Frau Katharina Ruckensteiner. „Weil der erste Versuch gut geklappt hat, haben wir dann beschlossen, das Ganze im größeren Stil zu machen.“

Die Aussaat erfolgt im Herbst. „Danach ist wichtig, dass es nicht zu kalt ist, damit der Mohn gut durch den Winter kommt“, führt Katharina Ruckensteiner aus. Im März, April wachsen die Pflanzen dann schnell, bis das Mohnfeld in Biberbach dann Mitte Mai in saftigem Blau erstrahlt. Jede Blüte blüht nur einen Tag. Danach fäll sie ab und übrig bleibt die Mohnkapsel, die im Juli gedroschen wird.

Foto: Fritz Bachner

Selbstvermarktung des Mohns in der Region

Den Großteil des geernteten Mohns liefert die Familie zur Firma Saatbau nach Linz. Einen kleinen Teil davon behält man sich, um ihn regional zu vermarkten. So wird der Mohn dann in der eigenen, an den Hof angeschlossenen Selbstbedienungshütte, beim Spar-Markt in Biberbach sowie in mehreren Regionalläden vertrieben.

Einen neuen Abnehmer hat man seit Kurzem auch in Waidhofen mit der Bäckerei Piaty. Dort wird der Mohn aus Biberbach auf die Mohnweckerl gestreut oder in köstlichen Mehlspeisen verarbeitet. So gibt es die berühmten Piaty-Wuchteln nun zusätzlich zur Powidl- auch mit Mohnfüllung. Neu ist auch das Mohneis, das es seit heuer in der Konditorei gibt. Und eine ganz besondere Spezialität hat man nun dank des Biberbacher Mohns bei Piaty ebenfalls: Mohnzelten, in Handarbeit zubereitet nach einem Originalrezept aus der Kaiserzeit. Seniorchef Karl Piaty hat dieses Rezept vor 60 Jahren in seiner Lehrzeit kennengelernt und es an die vier Lehrlinge seines Sohnes Thomas Piaty, der die Konditorei mittlerweile leitet, weitergegeben.

Am Donnerstag, 18. August, dem 192. Geburtstag von Kaiser Franz Joseph I, lud der Kulturkreis Freisingerberg unter dem Titel „Mohnarchie im Ybbstal“ nun zur Verkostung der K&K-Mohnzelten in die Bäckerei am Unteren Stadtplatz. Gewandet wie einst der Kaiser führte der Waidhofner Stadtführer Adi Bläumauer aus, wo es in der Ybbstalmetropole noch Erinnerungspunkte an die K&K-Zeit gibt. Dabei verwies er unter anderem auf das Kaiserjubiläums-Elektrizitätswerk, die Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumsallee, das Kaiserjubiläums-Krankenhaus und die Dampflok Y.v.2 des Clubs 598, die in der Kaiserzeit erbaut wurde. Künstler Herbert Petermandl präsentierte, ebenfalls als Kaiser-Widergänger, ein von ihm gestaltetes Logo zur „Mohnarchie im Ybbstal“, das einen Biber im blauen Mohnfeld zeigt.

