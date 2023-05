Neues Bügelsystem am Königsberg in Hollenstein im Einsatz

Seit sechseinhalb Jahren schon locken die Downhill-Strecken und Übungsparcours im Bikepark Königsberg Mountainbiker von von nah und fern nach Hollenstein. Mit dem Bikepark hat Betreiber Herbert Zebenholzer eine adäquate Lösung gefunden, um das Skigebiet auch im Sommer einer Nutzung zuzuführen. Innerhalb kurzer Zeit kann der Einser-Schlepplift so umgerüstet werden, dass statt Skifahrern Radfahrer nach oben transportiert werden können.

Da die Bügel für den Mountainbike-Transport mittlerweile aber schon in die Jahre gekommen waren, musste man sich am Königsberg etwas Neues überlegen. So haben der Hollensteiner Herwig Dürnberger und Königsberg-Geschäftsführer Zebenholzer gemeinsam das Bügelsystem „Sports Tow“ weiterentwickelt. Seit zwei Wochen ist dieses nun im Bikepark am Königsberg in Betrieb. Es funktioniert so, dass die Bikes ähnlich einer Anhängerkupplung einen Adapter mit einer Kugel bekommen, der ganz einfach mit zwei Klettverschlüssen auf der Lenkerstange montiert wird. Auf diese Kugel wird dann der Liftbügel ganz einfach aufgesetzt und man wird vom Lift nach oben gezogen, während beide Hände am Lenker bleiben. Beim Ausstieg lässt sich die Verbindung dann ganz leicht durch Zurückziehen des Bügels lösen.

Schneller und sicherer Ein- und Ausstieg

„Dieses Bügelsystem ist komplett sicher“, hält Zebenholzer fest. „Alles passiert vor dem Lenker. Der Einstieg erfolgt schnell und einfach, das Steilstück kann sicher befahren werden und beim Ausstieg benötigt man keinen Kraftaufwand. Selbst kleine Kinder können den Bügel ganz einfach lösen.“

Produziert werden die innovativen Bikebügel von Unternehmen aus der Region. Innerhalb eines Monats waren sie serienreif. Zebenholzer ist davon überzeugt, dass der Bikebetrieb in Kombination mit dem Skibetrieb eine große Chance für kleinere Skigebiete in niedrigeren Lagen darstellt, um gewinnbringend agieren zu können. „Der Schnee wird immer weniger und der Winterbetrieb immer kürzer“, sagt der Königsberg-Geschäftsführer. „Unser Bügelsystem ist daher eine große Chance für die Liftbetriebe, weil es eine einfache Lösung für den Bikebetrieb liefert.“ Innerhalb eines Tages sei die Liftanlage damit umgerüstet.

Bike-Guide Corinna Haslinger mit Benjamin (6½ Jahre). Er fährt selbstständig mit dem Lift den Königsberg hoch. Foto: Bikepark Königsberg, Christa Hochpöchler

Zum Einsatz kommen die Liftbügel auch am kommenden Samstag. Da geht am Königsberg nämlich ab 13 Uhr das erste Rennen der diesjährigen „Aus-trian Gravity Series“ über die Bühne. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf rasante Downhill-Fahrten und spektakuläre Sprünge freuen.

