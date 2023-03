Bezirksfeuerwehrtag in Böhlerwerk: "Die Jugend ist unsere Zukunft"

Eine eindrucksvolle Bilanz zeigte das Bezirksfeuerwehrkommando am vergangenen Freitag beim Bezirksfeuerwehrtag im Magnetsaal in Böhlerwerk. „Wir waren immer einsatzbereit, sind immer ausgerückt und konnten vielen Menschen bei ihren Problemen helfen und Leben retten“, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber. „Ich bin stolz auf die Mitglieder der 89 Feuerwehren mit ihren sechs Abschnitten im Bezirk. Die Mitgliederanzahl ist um 255 Personen auf insgesamt 7.343 gestiegen.“ Besonders freute Katzengruber die Gründung der Betriebsfeuerwehr voestalpine Precision Strip GmbH Kematen.

In eindrucksvollen Bildern wurde dann eine Jahresrückschau gezeigt, welche die ganze Fülle an Tätigkeiten umfasste. Bilder von Bränden und Autounfällen wurden gezeigt, aber auch von spektakulären Übungen. Es gab Übungen und Kurse mit Tauchgängen, in Tunnels, im Flugdienst und im Einsatz mit Schadstoffen. Die Feuerwehr Hollenstein schaffte mit Feuerwehren aus ganz Österreich mit der längsten wasserfördernden Schlauchleitung zur Großglockner Edelweißspitze sogar einen Weltrekord.

„Es gab fast täglich Einsätze bei Verkehrsunfällen sowie Wassertransporte und Schadstoffeinsätze, bei Hochwasser wurden Brücken gebaut. Außerdem waren einige größere Brände sowie Fahrzeugbrände zu bewältigen“, berichtete Katzengruber. Die Wehren des Bezirks waren aber nicht nur lokal, sondern auch landes- und europaweit gefragt. So waren acht Kameraden aus dem Bezirk federführend bei einer EU-Übung in Rumänien sowie einige Gruppen beim Transport von Hilfsgütern für die Ukraine eingesetzt.

Gerüstet für die Waldbrandbekämpfung

Für künftige Folgen der Klimaveränderungen sei man speziell bei der Waldbrandbekämpfung vorbereitet, hielt der Bezirksfeuerwehrkommandant fest und resümierte: „Insgesamt wurden zehn Einsatzfahrzeuge in den Dienst gestellt, eine Zille und ein mobiler Atemluftkompressor. Zwei Feuerwehrhäuser und ein Zubau konnten ihrer Bestimmung übergeben werden, zwei Spatenstiche erfolgten.“

Ein besonderes Anliegen der Wehren des Bezirks ist die Jugendarbeit. „Wir haben viel zu bieten, Gemeinschaft, Spaß, Action und wir lehren praktische Fähigkeiten. Im Juli wird das größte Zeltlager in Niederösterreich stattfinden“, kündigte Katzengruber an und erzählte von einem Brand, bei dem ein Mitglied der Jugendfeuerwehr richtig reagierte, wodurch größerer Schaden verhindert werden konnte.

Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen und Ernennungen. Verdienstmedaillen und Ausbilderverdienstabzeichen wurden verliehen. Die Feuerwehren Behamberg, Goldberg, Kürnberg und Thürnbuch-Au erhielten eine Jubiläumsurkunde für ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum. Aus dem Ybbstal wurde Gregor Schmidt von der Feuerwehr Waidhofen-Stadt zum Modulleiter für den Atemschutz ernannt. Johann Schneckenleitner von der FF Windhag erhielt das Ausbilderverdienstabzeichen des Landesverbands in Bronze.

Abschließend richteten Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer und Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Nikolaus Seitschek ihre Grußbotschaften an die zahlreich erschienenen Feuerwehrleute. Dabei wurde immer wieder die großartige Leistung der Feuerwehren betont und zu den Jugendfeuerwehren gratuliert. „Eure größte Stärke ist die Kameradschaft. Ihr gebt den Menschen ein Sicherheitsgefühl!“, betonte etwa Hanger.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.