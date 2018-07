Ihre Leistungsbilanz legten die Obmänner und Sekretäre der Bauernkammern (BBK) Waidhofen und Amstetten beim Mostheurigen Weyerbauer in der Ybbsitzer Prolling.

Laut neuester Agrarstrukturerhebung werden von den beiden Kammerstandorten 3.900 Betriebe betreut. „2.964 Betriebe stellten im vergangenen Jahr einen sogenannten Mehrfachantrag auf Gewährung von EU-Ausgleichszahlungen, die auch aus Bundes- und Landesmitteln dotiert werden“, sagt der Waidhofner Kammerobmann Klaus Hirner aus Hollenstein.

„Die Abwicklung der Ausgleichszahlungen ist eine große Herausforderung für Bauern und Kammer“, betont Gottfried Losbichler, Sekretär der BBK in Waidhofen. „Besonders durch die notwendige Aktualisierung der von der Agrarmarkt Austria (AMA) im Sommer 2017 zur Verfügung gestellten neuen Luftbilder waren die Kammermitarbeiter sehr gefordert“, sagt der Waidhofner Kammersekretär Gottfried Losbichler.

Weiters ist den Kammern die Weiterbildung der Kammermitglieder ein wichtiger Aspekt. „Im Durchschnitt hat jeder Betrieb im abgelaufenen Jahr mehr als sechs Leistungen der Kammer in Anspruch genommen“, betont der Amstettner Kammersekretär Gerhard Ratzinger. In beiden Kammerbezirken zusammen wurden 2017 insgesamt 284 Veranstaltungen mit 8.134 Teilnehmern gezählt. Dazu kommen Einzelberatungen in der Kammerstelle und auf den Höfen.

"Online-Schulungen im Vormarsch"

„Dabei sind Online-Schulungen progressiv im Vormarsch“, hat Josef Aigner, Obmann der BBK Amstetten, festgestellt. Derzeit laufen 22 fachspezifische Kurse in den Kammern und zwei Dutzend Web-Seminare.

„Diese Zahlen belegen, dass unsere Mitglieder auf unser Serviceangebot setzen und uns hohe Kompetenz in der Qualität der Kurserstellung und der Förderabwicklung zusprechen“, ist sich Losbichler sicher.