Kleiner Fuchs auf großer Reise

Der kleine Fuchs Feli liebt es, sich wundersame Geschichten auszudenken und zu erzählen. Wegen seiner Träumereien wird er jedoch von manch anderen Tieren ausgelacht. Das tut weh, doch Feli hält an seiner Fantasie fest und begibt sich weiterhin auf abenteuerliche Reisen. Dadurch schafft er es letztlich, andere glücklich zu machen.

Zu Papier gebracht haben die Geschichte des kleinen Fuchses Diana und Elke Bachler aus Kleinreifling. „Felis wundersame Welt“ nennt sich ihr erstes Kinderbuch, das nun im Eigenverlag erschienen ist. Während Diana Bachler Felis Geschichte in Bilder gegossen hat, zeichnet ihre Mutter Elke für die Texte verantwortlich. Entstanden ist so eine liebevoll gestaltete Ode an die Fabulierlust und ein Plädoyer dafür, zu seinen Träumen zu stehen.

Die Kleinreiflingerin Diana Bachler hat mit „Felis wundersame Welt“ ein Herzensprojekt realisiert. Nun ist das Kinderbuch zum Kauf erhältlich. Foto: NÖN, Kössl

Ausgangspunkt für die Geschichte war ein Stofftierfuchs, den Diana Bachler auf einem Wochenmarkt im Sommerurlaub am Weißensee gefunden und sofort ins Herz geschlossen hat. Getauft auf den Namen Feli, begann sie erste Illustrationen von ihrem neuen Gefährten anzufertigen und sich Geschichten mit ihm auszudenken. Daraus entstand die Idee, diese Abenteuer in ein Kinderbuch zu verpacken.

Über erfolgreiches Crowdfunding finanziert

Finanziert haben die beiden ihr Projekt im Vorjahr mittels Crowdfunding. Bei der Druckerei Gugler in Melk wurde das Kinderbuch im nachhaltigen Cradle-to-Cradle-Verfahren gedruckt. Anfang April ist „Felis wundersame Welt“ nun in einer Auflage von 350 Stück erschienen. Die Rückmeldungen sind durch die Bank äußerst positiv.

„Es ist ein ganz besonderes Gefühl, sein eigenes Buch in den Händen zu halten“, sagt Diana Bachler. „Wenn dann auch noch Leute, die es gelesen haben, sagen, dass es ihnen gefällt, dann ist das eine sehr schöne Bestätigung unserer Arbeit.“ Doch nicht nur Kinder ab vier Jahren zeigen sich von „Felis wundersame Welt“ angetan. „Eine Freundin hat gemeint, dass ihr der Schluss der Geschichte mehr zu Herzen gegangen sei, als manch andere Lektüre. So etwas freut mich schon sehr.“

Eine Fortsetzung von Felis Abenteuern ist nicht unrealistisch. Zuerst möchte die Illustratorin aber einmal versuchen, ihr Buch bei einem Verlag unterzubringen. „Mein großer Dank gilt allen, die dieses Projekt unterstützt haben“, sagt Bachler. „Ohne sie wäre dieses Buch nicht möglich gewesen.“

Erhältlich ist das Kinderbuch in der Buchhandlung Ennsthaler in Weyer, im Spieledorf Huber in Waidhofen sowie über die Künstlerin selbst. Schnell sein lohnt sich, denn knapp 200 Stück sind bereits weg. Für Samstag, 21. Oktober, ist in der Bibliothek in Weyer auch bereits eine Autorenlesung geplant.

