Mit dem Start des neuen Schuljahrs im September geht in Waidhofen mit der „Freiraum.Klasse“ ein neues Bildungsangebot in Betrieb.

Unterrichtet sollen die Schülerinnen und Schüler dieser alternativ-pädagogischen Schulform auf einer 127 Quadratmeter großen Fläche im Schulzentrum Plenkerstraße werden. Für dafür notwendige Umbau- und Adaptierungsarbeiten gab der Gemeinderat in seiner Mai-Sitzungsrunde 56.864,76 Euro frei. Der Baustart soll gleich nach Schulschluss am 5. Juli erfolgen.

Jahrgangsübergreifende Schule

Die neue Schulform ist jahrgangsübergreifend. Kinder, die sich mit sechs Jahren für die „Freiraum.Klasse“ entscheiden, können ihre ersten acht Schuljahre in dieser offenen Lernform absolvieren. Erste, zweite und dritte Schulstufe werden gemeinsam unterrichtet, ebenso vierte, fünfte und sechste sowie siebte und achte.

Der Unterricht wird ganztägig in verschränkter Form geführt. Rechtlich und organisatorisch gehört die „Freiraum.Klasse“ zur Volksschule Plenkerstraße und zur Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen, die Räumlichkeiten werden teils gemeinsam genutzt.

Schwerpunkte bilden pädagogische Elemente nach Maria Montessori und Rebecca Wild, eine aktive Mitgestaltung des Schulalltags und das Lernen in der Natur. Großer Wert wird auf die individuellen Entwicklungsprozesse der Kinder und darauf, den Schulalltag weitestgehend nicht-direktiv zu gestalten, gelegt. Basis der inhaltlichen Lernziele ist aber auch hier der österreichische Lehrplan.

Wechsel von höherer Schulstufe nicht möglich

Die Eltern spielen in der „Freiraum.Klasse“ eine besonders große Rolle. Sie sollen aktiv am Schulleben der Kinder teilhaben.

„Ich bin sicher, die Schulanfänger sowie die Pädagoginnen werden sich hier richtig wohlfühlen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Außerdem ist unser Naturpark direkt vor der Haustür, so können die Kinder viele Erfahrungen in unseren Natur- und Grünräumen sammeln.“ Initiatorin Elisabeth Lietz blickt dem Start schon gespannt entgegen. „Ich freue mich, dass die ,Freiraum.Klasse‘ nun bald an diesem Standort im Schulzentrum starten kann und bin sehr gespannt auf das Ergebnis des Umbaus“, sagt sie.

Gestartet wird die erste „Freiraum.Klasse“ im Herbst mit Schulanfängern und Kindern der zweiten Schulstufe, die beim ursprünglich geplanten Start im Vorjahr schon dabei gewesen wären. Plätze sind noch verfügbar. Ein Wechsel von einer höheren Schulstufe in die „Freiraum.klasse“ ist nicht möglich.