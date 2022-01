Diplomprojekte von HTL Waidhofen-Schülern: Hilfe am Feld und im Stall

Die Jungtechniker der HTL Waidhofen lassen erneut mit zwei Diplomprojekten aufhorchen.

Im Rahmen einer Diplomarbeit in der Abteilung Maschinenbau-Automatisierungstechnik wird der Roboterprozess des Pflückens von Blumen, im Speziellen von Ringelblumen, neu gestaltet. Johannes Wagner, Michael Hofmarcher und Clemens Rechberger haben für den autonom fahrenden Landwirtschafts-Roboter „SAM“ der Firma S-A-M Technologies aus Perg ein 3-Achsen-Portal entwickelt. Von der Oberseite wird ein elektromechanischer Greifer vertikal an die Pflanzen herangeführt und der Pflückprozess kann vollzogen werden. Das Aufgabengebiet der Schüler umfasst die Konstruktion und den Prototypenbau des vollautomatisierten Erntegreifers.

Eine weitere HTL-Innovation automatisiert die Tierfütterung. In vielen landwirtschaftlichen Betrieben werden die Tiere noch manuell gefüttert. Siloballen müssen durch Handarbeit zerkleinert, aufgelockert und den Tieren als Futter zugeführt werden. Diese Tätigkeiten sind zeitaufwendig und körperlich anstrengend. Die Automatisierungstechniker Bernhard Tramberger, Manuel Fischer, Tobias Hintsteiner und Clemens Kloimwieder wollen mit ihrer „Futterschaufel“ die Fütterungsarbeit erleichtern. Dabei handelt es sich um einen Behälter, der an einem Hoftrac (Mini-Radlader) angebunden wird. Dadurch kann die Schaufel manipuliert und mit elektrischer und hydraulischer Energie versorgt werden. Der Siloballen wird durch einen hy draulisch betätigten Schneidarm halbiert. Eine Hälfte wird in die Schaufel eingeladen. Zwei mit Messern bestückte Förderschnecken zerkleinern den Ballen und werfen die Grassilage aufgelockert und gleichmäßig verteilt aus. Die Bedienung erfolgt von der Fahrerkabine des Hoftracs aus.

