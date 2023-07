Mandic neuer Schulqualitätsmanager im Mostviertel

MOSTVIERTEL Nach dem Generationswechsel bei den Schulqualitätsmanagern (SQM) in der Schulaufsicht des Mostviertels ist mit Wirkung vom 1. Juli das Team von Abteilungsleiter Dietmar Nahringbauer in der Schulaufsicht nun wieder komplett. Markus Mandic, Direktor der Mittelschule Pöchlarn und Vizebürgermeister des Ortes, wird nun die Agenden für den Bezirk Scheibbs mit Ausnahme von Wieselburg und dem südlichen Teil des Melker Bezirks übernehmen.

Der 47-jährige Pöchlarner war seit fast zwei Jahrzehnten in der Öko-Mittelschule Pöchlarn aktiv, welche er auch die vergangenen vier Jahren leitete. „Ich verlasse mit einem lachenden und einem weinenden Auge meine Schule, da ich die Tätigkeit als Schulleiter sehr gerne ausgeführt habe. Dennoch freue ich mich nun auf die kommenden Herausforderungen in der Schulaufsicht“, sagt Mandic. „Ich sehe meine Aufgabe nun darin, die Schulen entsprechend unterstützen zu können und bei Entwicklungsprozessen zu helfen.“ Mandic wird künftig für 51 Schulen, 6.000 Kinder und Jugendliche sowie 40 Schulleitungen verantwortlich sein. Als Lehrer für Mathematik und Sport will Mandic, der auch Bezirkssportreferent in Melk war, den Fokus besonders auf die gesunde Entwicklung der Kinder durch Bewegung und Sport richten. „Gesundheit ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ein Kind lernen kann“, sagt der Vater von zwei noch in Ausbildung befindlichen Kindern.

Die provisorische Nachfolge in der Öko-Mittelschule Pöchlarn tritt die 51-jährige Yspertalerin Monika Winkler an. „Ich habe zwölf Jahre in der Sportmittelschule Yspertal unterrichtet. Im Jahr 2021 habe ich den Masterlehrgang „Schulmanagement“ abgeschlossen und freue mich auf die neuen und herausfordernden Tätigkeiten als Schulleiterin sowie auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Team in der Öko-Mittelschule Pöchlarn“, sagt sie.

Mit der Ernennung von Markus Mandic zum Schulqualitätsmanager ist das Team der Schulaufsicht im Mostviertel nun vollständig. Nach den Pensionierungen der Schulqualitätsmanager Wolfgang Schweiger, Michaela Stanglauer, Leopold Schauppenlehner und zuletzt im Oktober 2022 des Leiters der Bildungsregion Josef Hörndler sind Neubesetzungen fällig geworden. Der Leiter der Bildungsregion Mostviertel, die die Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs und Waidhofen umfasst, Dietmar Nahringbauer, zählt nun zu seinem Team der Schulaufsicht Christoph Maurer, Christine Schmutz, Ruth Salamon und Markus Mandic. „Nach einer sehr herausfordernden Zeit bin ich sehr froh, wieder ein komplettes Team zu haben. Ich bin sehr erfreut, dass nun hochqualifizierte und motivierte Schulqualitätsmanagerinnen und –manager in der Außenstelle der Bildungsdirektion NÖ in Waidhofen da sind“, zeigt sich Nahringbauer erfreut. Er selbst hat diese Leitungsfunktion seit Oktober 2022.

Vorbereitungen für Schuljahr 2023/24 laufen

„Die Planungen für das kommende Schuljahr laufen schon seit Semester und sind zu einem großen Teil abgeschlossen“, sagt Nahringbauer. „Eine große Herausforderung war und ist, Pensionierungen und andere Ausfälle von Lehrpersonen in den Klassen qualitätsvoll nachzubesetzen.“ Dies konnte bis zum letzten Schultag überwiegend durch Versetzungen und Neuanstellungen sichergestellt werden, Nachjustierungen sind in den Ferienmonaten noch notwendig. „Aus meiner Sicht ist es erfreulich, dass wir in keiner Schule und in keiner Klasse auf Angebote für die Schülerinnen und Schüler verzichten müssen. Die Qualität an den einzelnen Schulstandorten ist weiterhin auf gewohnt hohem Niveau abgesichert. Die Direktionen agieren in diesem Zusammenhang äußerst professionell, sie stellen die pädagogischen Notwendigkeiten jedes einzelnen Schülers und jeder Schülerin in den Mittelpunkt. Vielleicht noch kommende Ausfälle müssen dann kurzfristig nachbesetzt werden“, sagt der Leiter der Bildungsregion.