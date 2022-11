Neue Ausbildung an der Fachschule für Sozialberufe Gleiß

Schon die Ordensgründerin der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser, Sr. Maria Alfons Eppinger, widmete ihr Leben der Hilfe für Arme, Alte und Kranke. 127 Jahre nach der Klostergründung in Gleiß, in einer Zeit, in der akuter Mangel im Pflegedienst herrscht, wird diese Tradition in der Fachschule mit einer neuen Ausbildungsform zur Heimhilfe fortgesetzt. „Wir leisten einen Beitrag, um die Schülerinnen und Schüler zu Heimhelfern auszubilden“, sagt Geschäftsführer Martin Pfeiffer über die neue Ausbildung. „Es ist ein Mangelbereich im Pflegedienst, hier möchten wir Initiative zeigen.“

Um mit dieser besonderen Ausbildung beginnen zu können, waren einige Hürden zu nehmen, die größte Herausforderung waren die Auflagen der Gesundheitsbehörde, erzählt Direktor Andreas Geiger. „Die Ausbildung zur Heimhilfe passt gut zum derzeitigen Unterricht, es ergeben sich viele Synergien. Außerdem wird die Ausbildung sehr gefördert, der Großteil des Schulgelds wird bezahlt.“ Vor Ideen sprüht Lehrgangsleiterin Anita Rumetshofer: „Wir werden alles tun, um den Menschen den Alltag schön zu gestalten. Dafür werden wir alle Techniken im Umgang mit älteren Menschen üben, von der Sprache bis zur Gestaltung des Alltags. Es ist ein großes Spek trum, die Theorie wird in die Praxis umgesetzt.“

Auf die Absolventen freut sich jetzt bereits Markus Lurger von der Caritas Mostviertel. „In der Region gibt es acht Sozialstationen, der Beruf kann in rund zehn Kilometern ausgeübt werden. Es ist ein wunderschöner Beruf, wenn man das Herz mitbringt und gerne mit älteren Menschen zu tun hat.“

Menschen im Pflegebereich sind stark gefragt

Auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig weiß, dass es bei der demografischen Entwicklung mehr Menschen im Pflegedienst braucht, um ältere Personen betreuen zu können. „Wir warten sehnsüchtig auf euch“, sagt sie. „Genügend Praktikumsplätze sind da, wir brauchen die Besten!“

Die Ausbildung zur Heimhilfe findet an der FSB Gleiß in den zweiten und dritten Klassen statt und umfasst 200 Stunden Theorie und 200 Stunden Praxis. Die Heimhilfe unterstützt in eigenverantwortlicher Tätigkeit betreuungsbedürftige Menschen im Alltag, im Haushalt und bei der Gestaltung des sozialen Lebens. Mit einer kommissionellen Prüfung wird der Grundstein zur Vorbereitung für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe gelegt.

Nadine Stöckl und Alexander Holzner sind Schüler des neuen Lehrgangs. Beide freuen sich auf die Ausbildung. „Ich bin gerne mit Menschen zusammen, egal welchen Alters, ich helfe gerne“, sagt Stöckl. Holzner mag Dinge aus vergangenen Zeiten, etwa die Musik zu Filmen aus den goldenen Zwanzigern. „Endlich habe ich jemanden, mit dem ich darüber plaudern kann“, lacht er.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.