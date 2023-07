Neue Mittelschulleitungen in Waidhofen und Ybbsitz

Zwei Mittelschulen werden mit 1. September von neuen Leitungen geführt. Die Entscheidung dazu fiel kürzlich in der NÖ Bildungsdirektion. Während an der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen Herwig Rohringer die Nachfolge von Doris Aigner antritt, übernimmt Petra Stattmann die Leitung der Mittelschule Ybbsitz von Elisabeth Schasching. Die beiden höchst verdienten Direktorinnen treten Ende August in den Ruhestand.

Herwig Rohringer folgt Doris Aigner

Rohringer, der bereits seit eineinhalb Jahren Stellvertreter von Aigner war, wird genauso wie Stattmann vorerst mit der Leitung betraut. Rohringer verfügt selbst über Lehramtsprüfungen in Mathematik, Physik, Chemie, Musik und Sport und ist damit gut für die Herausforderungen einer Wirtschafts- und Musikmittelschule gerüstet. Die Waidhofner Schule ist mit 220 Kindern in neun Klassen die schülerstärkste Mittelschule der Region.

„Ich möchte beide Schwerpunkte weiterentwickeln, den Musikbereich noch attraktivieren und gleichzeitig den Wirtschaftsschwerpunkt stärken“, sagt Rohringer, der seit 2001 an der Schule unterrichtet. In den kommenden Jahren regelmäßig Musicals aufzuführen, gehört zu den Plänen Rohringers.

Petra Stattmann folgt Elisabeth Schasching

Die mit acht Klassen und 160 Schülerinnen und Schülern zweitstärkste Mittelschule in der Region ist die MS Ybbsitz, wo der eingeschlagene Weg des MINT-Schwerpunkts (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) mit Petra Stattmann die logische Weiterführung erfährt. „Der MINT-Schwerpunkt hat sich für unsere Schule sowohl bei den Jugendlichen als auch bei der Lehrerschaft und den Eltern als richtiger Weg herausgestellt“, sagt Neo-Leiterin Petra Stattmann. Der MINT-begeisterten Direktorin Elisabeth Schasching folgt damit eine ebenso MINT-Begeisterte nach. „Es ist uns allen wichtig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler – ohne Ausnahme – nach ihren Stärken und Interessen bestmöglich entwickeln können“, sagt Stattmann.

Sie startet gleich mit einer Innovation ins neue Schuljahr, nämlich mit der Einführung einer Partnerschaft mit der Stiftung „Mintality“, einer Initiative, bei der gemeinsam mit Wirtschaftsbetrieben Technik für Jugendliche und ganz besonders für Mädchen gestärkt wird. „Wir können aus der Kooperation zahlreiche Wirtschaftspartnerschaften und von der Stiftung zur Gänze finanzierte Exkursionen und Kurse lukrieren“, sagt Stattmann, die damit gleichzeitig Unterricht erlebnisreich, Kinder stärken und Eltern finanziell entlasten will. Mit fünf neuen Lehrkräften in ihrem 20-Personen-Team startet sie bei steigenden Schülerzahlen ins Schuljahr.

Die Biologin und Deutsch-Pädagogin Stattmann ist seit 2005 an der Schule und hat bereits zahlreiche Projekte wie die Kooperation mit dem WasserCluster Lunz und der Universität für Bodenkultur entwickelt. Über die zwei Jahrzehnte ihrer Arbeit an der Ybbsitzer Mittelschule hat sie sich auch als herausragende Begabungsförderin hervorgetan. Für digitale Grundbildung ist die Schule bestens ausgestattet.

Damit stehen an beiden Schulen die Zeichen auf Weiterentwicklung. „Das Kind steht im Mittelpunkt“, lautet das Credo in beiden Direktionen.

Meue Mittelschulleitungen in Waidhofen und Ybbsitz. Foto: Mittelschule Ybbsitz