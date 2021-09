An vier Schulen im Bezirk – VS und MS Allhartsberg, VS Waidhofen und MS Ybbsitz – läuft bereits die zweite Woche die Sommerschule. Alle weiteren Schulen des Bezirks öffnen am Montag ihre Tore für die rückkehrenden Schülerinnen und Schüler. Dabei werden allein im Bezirk elf neue Leitungen installiert. In den Volksschulen Hollenstein und St. Georgen/Reith sowie an der MS Hollenstein übernimmt die Ybbsitzerin Erika Reisinger die Dreifach-Leitung von Christine Bauer. An der Sonderschule Waidhofen vertritt Heidelinde Stangl Direktorin Michaela Möbius, die ein Freijahr absolviert.

An der SMS Waidhofen-Zell trat Langzeit-Direktor Peter Fürst mit 1. August in den Ruhestand. Die Direktorenbestellung an der Sportmittelschule hatte zuletzt für Wirbel gesorgt. Nachdem nun Fritz Lengauer seine Bewerbung zurückgezogen hat, leitet ab sofort Herbert Haidler die Schule. Als Nachfolgerin für Gottfried Schulze nimmt Marijana Muskovic die Geschicke der SMS Amstetten in die Hand.

Markus Loidolt beerbt in der MS Hausmening Angelika Riegler und an der MS Mauer Elfriede Geirhofer als Schulleiter.

Elisabeth Gruber-Szauer übernimmt die Leitung der VS Neustadtl. Sabine Kondelik-Ebner wird künftig die VS und MS Ertl leiten, nachdem Gerhard Michelmayr seine Pension antritt.

59 Schüler mehr als im Vorjahr

10.304 Schülerinnen und Schüler werden an den Pflichtschulen am 6. September erwartet, das sind um 59 mehr als im Vorjahr.

Jene, die in die 5. und 6. Schulstufe kommen, erwarten in einer Digitalisierungsoffensive nagelneue Computer-Endgeräte, die die Kinder auch mit nach Hause nehmen dürfen. Ein Viertel der Kosten dafür müssen die Eltern tragen. „Die Schulen haben sich gut darauf vorbereitet“, sagt der Leiter der Außenstelle der Bildungsdirektion, Josef Hörndler. „Wir schauen beim Einsatz der Geräte darauf, dass die Digitalisierung die Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die Geräte“, sagt Hörndler.

Organisatorisch beginnt der Schulbetrieb jedenfalls mit einer dreiwöchigen Sicherheitsphase. Dabei werden den Kindern mehrmals wöchentlich abwechselnd Antigen-Schnelltests und PCR-Gurgeltests abgenommen. „Alle hoffen, dass es kein Homelearning in der Schule mehr geben wird“, sagt der Direktor der Mittelschule Allhartsberg, Jürgen Aigner. Er hat eine Woche vor Schulbeginn alle Planungen bereits im Kasten. „Die Schulen sind gut vorbereitet und grundsätzlich sollte der Schulstart problemlos sein“, sagt Hörndler.