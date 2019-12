Ab September 2020 wird es an der HTL Waidhofen auch einen IT-Zweig geben. Im Fokus des neuen Ausbildungsangebots stehen Softwareentwicklung, Medientechnik, Datensicherheit und die Vernetzung industrieller Anlagen.

Am Donnerstag der Vorwoche wurde die neue Abteilung an der Waidhofner Technikerschmiede vorgestellt. „Fachkräfte in der IT-Branche werden heute dringend gesucht und auch das Thema Datensicherheit ist heutzutage ganz zentral. Es gilt daher, junge Menschen auf diesem Gebiet kompetent zu machen“, sagte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die selbst eine HTL besucht hat.

Viele Jahre an der HTL Waidhofen unterrichtet hat Bildungsdirektor Johann Heuras. Er strich die starke Vernetzung der Waidhofner Technikerschmiede mit der Wirtschaft hervor. „Die HTL Waidhofen bietet eine Ausbildung an, die tatsächlich gefragt wird“, sagte Heuras. „Eine Anpassung an die aktuellen Erfordernisse ist dabei aber stets notwendig. Mit der neuen Ausbildung wollen wir der Digitalisierung Rechnung tragen.“ Der neue Zweig sei aber nicht nur eine Chance für die Jugend auf einen Arbeitsplatz, er sei auch eine Chance für die Wirtschaft und die gesamte Region, hielt Heuras fest. „Wenn alle davon profitieren, dann ist es eine sinnvolle Initiative.“

Durch Ausbildung Zuzug generieren

Nationalratsabgeordneter und Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger sprach von einem „Freudentag für die Region“. Wie die Forcierung der Lehrlingsausbildung in der LEADER-Region Eisenstraße sei auch der neue IT-Zweig eine wichtige Initiative, um wieder mehr junge Menschen zu einer technischen Ausbildung zu bewegen. „Die Frage der Digitalisierung beschäftigt die Betriebe“, sagte Hanger. „Das Fundament für diese Digitalisierung sind gut ausgebildete Mitarbeiter.“ Aber auch die Region werde durch die neue Ausbildung gestärkt, hielt Hanger fest. „Unser Ziel ist es, nicht nur Abwanderung zu verhindern, sondern Zuzug zu generieren.“

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer betonte den besonderen Stellenwert, den die Bildung in Waidhofen innehabe. „Im Technikbereich gab es hier noch Luft nach oben“, sagte Krammer. „Die neue IT-Ausbildung ist ein Meilenstein.“

Den Wunsch der Wirtschaft nach ganzheitlich ausgebildeten Technikern unterstrich Business Unit Director Hans Gold von der Knorr-Bremse Division IFE. Der Schultyp HTL sei die Basis für das Unternehmen, sagte Gold. Von den 385 Mitarbeitern, die in Kematen beschäftigt sind, haben 320 eine HTL absolviert, 240 davon jene in Waidhofen.

Derzeit werden an der Waidhofner Technikerschmiede 710 Schülerinnen und Schüler zu Wirtschaftsingenieuren, Maschinenbauern bzw. Automatisierungstechnikern und Elektrotechnikern ausgebildet. Durch 40 Partnerfirmen könne man an der HTL Waidhofen einen Unterricht am Puls der Zeit abhalten, hielt Direktor Harald Rebhandl fest. Auch im IT-Bereich sei man weit fortgeschritten. „Mit der neuen Abteilung bieten wir nun aber ein Gesamtpaket an.“ Lediglich eine Ausbildung zum Bauingenieur fehle noch, merkte der Direktor an. Er hofft, dass sich die Schülerzahl mit dem neuen Zweig zwischen 700 und 750 einpendelt.

Neuer Zweig ist kosten- und ressourcenneutral

Was Rebhandl besonders freut, ist, dass heuer der Anteil der Schülerinnen an der HTL, der in den letzten Jahren stets bei rund fünf Prozent lag, im ersten Jahrgang auf zehn Prozent gesteigert werden konnte.

Dem neuen IT-Zweig wird Pädagoge Johannes Haidler als Abteilungsleiter vorstehen. Neues Lehrpersonal wird nicht benötigt. Man könne hier den Bedarf mit dem bestehenden Personal abdecken, sagte Rebhandl. Nach Pensionierungen sollen dann aber weitere IT-Fachleute nachrücken. Hinsichtlich der räumlichen und technischen Infrastruktur seien an der Schule ausreichend Ressourcen gegeben, sagte Rebhandl.

Die neu geschaffene IT-Abteilung sei kosten- und ressourcenneutral, merkte Bildungsdirektor Heuras an.