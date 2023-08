„Back to School“: Lernimpulse und Spielspaß am Ferienende im Hort

17 Kinder haben heuer an der „Back to School“-Woche teilgenommen, bekannte Kinder aus dem vorigen Hortjahr, aber auch neue Gesichter, die im Herbst hier an der Schule beginnen werden. Besonders den vier Kindergartenkindern fällt nun der Umstieg in die Schule viel leichter, da sie das Schulgebäude kennenlernen konnten, neue Freunde gefunden haben und ihnen die Pädagoginnen schon vertraut sind.

Mit Begeisterung nahmen die Kinder an dem abwechslungsreichen Programm teil. Nach ersten Lernimpulsen am Morgen wurde fleißig gebastelt, der Turnsaal in eine Bewegungslandschaft verwandelt und eine Zirkusbühne aufgebaut. Aufgrund der heißen Temperaturen gab es im Garten Wasserspiele oder ging es zur Abkühlung zum Badeplatz an der Ybbs. Am Donnerstag stand ein Ausflug ins Parkbad Waidhofen auf dem Programm. Höhepunkt war die jährliche Schatzsuche zum Abschluss der Woche, wo der Klostergarten und das Schulgebäude erkundet wurden.