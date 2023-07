Ferienspaß mit Freunden im Hort

„Ferien mit Freunden“ – das war das Motto der ersten Ferienwoche im Hort im Bildungszentrum Gleiß. Wieder gab es ein kunterbuntes Programm, sodass die Kinder ihre ersten Ferientage so richtig genießen konnten.

Montags wurde zunächst fleißig gebastelt, bevor es zur Abkühlung an die Ybbs ging. Am Dienstag stand ein Ausflug zum Jagdmärchenpark auf der Hirschalm am Programm. Nach einer kurzweiligen und abwechslungsreichen Wanderung mit vielen interessanten Spielstationen ging es zum Abschluss gleich zweimal mit der Sommerrodelbahn hinunter. Mittwochs beim „Tag der Rekorde“ gab es viele lustige Rekorde zu brechen.

Am Donnerstag war Badetag im Parkbad Waidhofen, wo zufällig auch die österreichische Radrundfahrt vorbeiführte, so wurden natürlich die Spitzenradfahrer ordentlich angefeuert. Freitags mussten bei einer Rätselrallye noch einige knifflige Rätsel gelöst werden, bevor es eine Belohnung aus der Schatzkiste gab. Am Lagerfeuer durften sich dann noch alle Knacker grillen und mit einem kleinen Spiel als Abschiedsgeschenk wurden die Ferienhortkinder schließlich in eine wohlverdiente Pause geschickt.

Einige sind aber noch nächste Woche beim Hortcamp am Klopeiner See dabei und viele treffen sich dann schon wieder ab Mitte August zur „Back to School“-Woche und zum Lerncamp, um nach den Ferien gut vorbereitet ins neue Schuljahr starten zu können.