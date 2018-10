Mit Schulprojekt will das Bildungszentrum Gleiß zeigen, dass „Sammeln lässig und Wegwerfen uncool ist“ und Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit schaffen.

Das Bildungszentrum Gleiß präsentierte am Montag zum Auftakt der Schulprojekttage „Lässig sammeln statt uncool wegwerfen“ eine gemeinsame Initiative für Umwelt und Nachhaltigkeit.

Die Direktoren der darin untergebrachten Bildungsstätten Anita Schorn (Fachschule für Sozialberufe), Barbara Wildling (Volksschule), Gottfried Bieringer-Hinterbuchinger (Neue Mittelschule) und Karin Rögner (Hort) setzen damit eine gemeinsame Aktivität, die auf Bewusstseinsbildung im Jugendalter abzielt. Bildungsdirektor Johann Heuras, der zum Auftakt angereist war, sieht darin einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, um der Jugend einen respektvollen Umgang mit Umwelt und Natur zu vermitteln. „Die Schaffung von Umweltverantwortung und Altstoffsammeldisziplin in der Schule ist besonders wichtig, weil wir wissen, dass hier oft die Kinder das Vorbild für die Erwachsenen geben“, so Heuras.

Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin der Elektrogeräte Koordinationsstelle Austria, unterstützt die Aktion der Gleißer Schulen, die bei der Initiative Pilotschulen sind, mit einem Wettbewerb. „Jene Klasse, die in drei Tagen die größte Menge an Elektro-Kleingeräten sammelt, erhält 300 Euro für die Klassenkasse“, so Giehser.

Gemeinsam mit dem Präsidenten der ARGE österreichischer Abfallverbände Anton Kasser präsentierte man den Elek-troaltgeräte- und Altbatterien-Schulkoffer, der künftig von Schulen angefordert werden kann. Die Schüler finden das cool. „Wir sind verantwortlich für die Zukunft, das kann uns niemand abnehmen“, sagte dazu David Brandstetter von der NMS Gleiß, der mit Klassenkollegen Konstantin Lahnsteiner eine Ausstellung zum Thema Müllvermeidung gestaltet hat.