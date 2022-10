Edle Säfte, Most und Brände aus Waidhofen an der Ybbs

Im Biohof Mitterholz in Waidhofen an der Ybbs, am Fuße des Schnabelbergs, werden Most, Fruchtsäfte, Edelbrände und Liköre produziert und Milchkühe gehalten. Die Familie Sonnleitner führt den Hof nun in vierter Generation. Seit 1992 ist der Betrieb BIO-zertifiziert. Dieses Jahr gaben Inge und Konrad Sonnleitner die Betriebsleitung in die Hände ihres ältesten Sohnes Dominik Sonnleitner. Der 27-Jährige ist Landwirtschaftmeister, Most- und Edelbrand-Sommelier und bald auch Meister für Obstbau mit Schwerpunkt Obstverarbeitung.

Dominik Sonnleitner hat ein Gespür für Qualität

Seine Begeisterung für neue Kreationen von edlen Säften und Bränden ist ansteckend. „Wir ernten unser Obst händisch und verarbeiten von unseren 300 Streuobstbäumen nur die besten Früchte“, so der junge Landwirt. Birnen seien da besonders heikel. Diese hätten sehr viele Gerbstoffe und man müsse die optimale Reife erkennen, damit der Birnensaft nicht trüb wird.

2022 heimste Sonnleitner wieder einige hochrangige Prämierungen für seine innovativen Produkte ein. Zwei Kategoriensiege bei Falstaff erhielt der Obstbauer im Juni: einmal

für seinen „Topaz-Apfelmost süß/halbtrocken“ mit 93 Punkten und den zweiten Sieg für den „Schmiedmost Apfel-Birne Cuvée“ mit 92 Punkten.

Oma Agnes ist stolz auf ihren Enkelsohn

Bei der Gartenbaumesse Tulln überreichte man ihm den „Edlen Tropfen“ für den NÖ Landessieg in der Kategorie „Sonstige Obstweingetränke“, den er mit seinem Apfelcider gewonnen hat, und bei „Most & Kultur“ der Landjugend Niederösterreich konnte sich der Waidhofner ebenfalls über einen Preis für einen Sonnleitner-Most freuen. Oma Agnes Sonnleitner ist sehr stolz auf ihren Enkel. Sie ist die Netzwerkerin der Familie, verkauft den meisten Most und macht auch den Telefondienst.

Sonnleitners Durstlöscher-Fruchtsäfte sind bei Kindern beliebt. Foto: Biohof Mitterholz

„Sie müssen auch Dominiks Schnäpse und Liköre kosten, die schmecken wirklich gut“, empfiehlt die 85-Jährige beim NÖN-Besuch am Hof. Und wirklich, die Palette an Edelbränden und -Likören kann sich sehen lassen. Vom „Klaren“ bietet Sonnleitner Zwetschken-, Kriecherl-, Himbeer-, Apfel-, Speckbirnen- und Kletzenbirnen-Brand, und wer Hochprozentiges etwas süßer mag, findet am Mitterholz-Hof Nuss-, Heidelbeer-, Himbeer-, Johannesbeer-, Holunder und Weichsellikör zur Auswahl.

Auch naturreine und naturtrübe Fruchtsäfte in vielen Variationen sowie einen Most-Frizzante und einen Birnencider bringt Sonnleitner auf den Markt. Unter seinen neuen Kreationen befinden sich der Rosé-Most „Baya Marisa“ und der „Schmiedi Obstsaft“.

Sonnleitner ist einer der Schmiedmostbauern

„Kinder lieben den Schmiedi!“, freut sich der Obstbau-Landwirt. Seit 2007 ist sein Betrieb Mitglied der acht sogenannten „Schmiedmostbauern“ aus dem Erlauftal und dem Ybbstal. Diese sind Botschafter der Mostkultur für die „BioRegion Eisenstraße“. Erkennbar sind die Produkte des „BioRegion“-Verbandes durch ihre Namen: SchmiedPerle, SchmiedMost, SchmiedFeuer, SchmiediSaft, SchmiediZisch und SchmiedRadler. Für jedes Erzeugnis wird eine Mischung aus den besten Mosten, Säften, Bränden und Likören der acht Mostbauern zusammengestellt. Trotz seiner Vielfalt an Produkten lässt sich der junge Landwirt immer wieder neu inspirieren.

„Ich lasse jetzt auch Balsamico heranreifen“

„Ganz neu bei uns ist jetzt der Balsamico-Essig“, erzählt Sonnleitner im Gespräch. Er hat ihn in anderen Betrieben verkostet und auch im Rahmen seiner Meisterkurse ist er darauf gestoßen. „Unser Mostviertler Obst ist geschmacklich sehr intensiv. Ich lasse den Birnen-Balsamico im Eichenfass reifen, da bekommt er diesen Karamellgeschmack in der Süße“, so Sonnleitner. Das passe gut zur Birne.

Prämierte Produkte vom Biohof Mitterholz in Waidhofen an der Ybbs. Foto: Brigitte Wimmer

Jetzt im Herbst ist Hochbetrieb bei der Zwetschken-, Birnen und Apfelernte. Da hilft die ganze Familie mit. Auch Sonnleitners jüngerer Bruder, seine Schwester, die Eltern und seine Freundin Anna sind bei der Ernte tatkräftig dabei.

„Immer mehr Leute aus unserer Gegend“, so der junge Produzent, „schenken zu Silvester oder zu anderen feierlichen Anlässen statt Sekt Obstperlenweine, wie den „Apfel-Birnen-Cider“ oder meinen Most-Rosé „Baya Marisa“ in ihre Gläser.“

Und noch ein Tipp zum Schluss: „Unsere Bio-Spezialitäten kann man ab Hof in den Bioläden in Waidhofen und Weyer sowie jeden Samstag am Schmankerlmarkt erwerben!“, informiert Sonnleitner.

Foto: Brigitte Wimmer

