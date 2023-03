Vortrag in Kematen: Blackout geht alle an

Was passiert wenn der Strom ausfällt? Welche Vorsorgemaßnahmen muss ich treffen? Über diese und viele weitere interessante Fragen informierte der Niederösterreichische Zivilschutzverband in einem Vortrag zum Thema „Blackout“ im Zentrum kem.A[r]T. Ziel war es, ein größeres Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu schaffen, wie wichtig der Katastrophenschutz und die Vorbereitungen für den Blackout-Ernstfall sind.

Die Marktgemeinde Kematen sucht örtliche Zivilschutzbeauftragte zur Wahrnehmung dieser Aufgaben innerhalb der Gemeinde. Die Zivilschutzbeauftragten stehen der Bevölkerung in allen Fragen des Selbstschutzes und der Sicherheitsprävention zur Verfügung. Bewerbungen sind ab sofort bei Amtsleiter Florian Bruch unter 07448/231211 oder per Mail an marktgemeinde@kematen-ybbs.gv.at möglich.

