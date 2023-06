Waidhofen/Ybbs: Auftakt für Konviktgartenkonzerte

Von 2. Juli bis 3. September kann man jeden Sonntag ab 10 Uhr bei freiem Eintritt den Vormittag in gemütlicher Atmosphäre verbringen. Die Musikkapellen präsentieren ihre schönsten Stücke und zu den virtuosen Tönen werden die Gäste mit Schmankerln und Getränken versorgt. Im Konviktgarten bieten schattenspendende Bäume auch bei großer Hitze wohltuende Abkühlung und der Kinderspielplatz bietet auch den Kleinsten einen unterhaltsamen Vormittag. Die Trachtenmusikkapelle Konradsheim eröffnet am kommenden Sonntag den Reigen der beliebten Konviktgartenkonzerte.

„Die Blasmusik ist ein wichtiger Bestandteil unserer kulturellen Tradition. Ich freue mich darauf, mit unseren fünf musikalisch so vielseitigen Musikkapellen schöne Sonntagvormittage zu genießen“, lädt Bürgermeister Werner Krammer in den Konviktgarten ein.

„Wir möchten aktiv zum Schutz unseres Klimas beitragen und ein Zeichen für nachhaltige Mobilität setzen. Daher ersuchen wir unsere Gäste freundlich, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder in Fahrgemeinschaften in den Konviktgarten zu kommen“, so die Obleute der Musikkapellen.

Termine (jeweils ab 10 Uhr):