inmal mehr zählt die Gemeinde Hollenstein zu den am schönsten blühenden Orten des Bundeslandes. Bereits im Vorjahr konnte man Platz drei niederösterreichweit und den Sieg im Mostviertel erringen. Auch heuer zeigt sich Hollenstein von seiner blumigsten Seite, was mostviertelweit in der Gruppe 1 mit Platz zwei bedacht wurde.

Die schönsten Orte jedes Viertels werden von 11. bis 13. August von einer Landesjury besucht. Welche Orte in NÖ am schönsten blühen, wird am 22. September entschieden.