Das Haus Popp lässt einmal mehr von sich hören: Der 19-jährige Student Markus Popp veröffentlichte Ende November – also pünktlich vor der Weihnachtszeit – seinen neuen Song „Falsch so richtig“. Dafür schaffte es der junge Böhlerwerker, das deutsche DJ-Duo TakeTwo ins Boot zu holen.

„Zu der Zusammenarbeit mit Take Two bin ich eigentlich über Instagram gekommen“, berichtet Popp. „Auf der Plattform haben wir kurz über unsere künstlerischen Tätigkeiten gesprochen und uns gleich super verstanden.“ Die beiden deutschen Musiker haben Markus Popp dann eine Idee für einen Song geschickt. „Ich habe dann sofort einen Text als auch eine Melodie geschrieben“, erzählt der Singer-Songwriter.

Gearbeitet wurde an dem gemeinsamen Song dann – Corona und dem Lockdown geschuldet – über Skype. „Das ging eigentlich ganz gut. Über Skype haben wir Ideen ausgetauscht und den Song gemeinsam angehört“, erzählt Popp. Aufgenommen wurde der Song von Markus Popp selbst, im „Sundayhill“-Tonstudio in Bruckbach. Der Song wurde einige Male zwischen Deutschland und Österreich hin- und hergeschickt und immer wieder bearbeitet, bis schließlich beide Seiten mit dem Ergebnis zufrieden waren.

„Die Hörerinnen und Hörer erwartet dieses Mal ein schneller, energetischer Song mit starken Bässen und einprägsamen Lyrics“, sagt der Musiker. „Falsch so richtig“ bewege sich genremäßig im Dance-/EDM-Bereich. „Inhaltlich geht es um eine ‚verbotene Liebschaft‘, die von beiden Seiten zu sehr genossen wird, um darauf verzichten zu können. Eine Liebschaft also, die sich einerseits so richtig, andererseits aber auch so falsch anfühlt“, erklärt Popp. „Der Song lässt sich auf viele Situationen und unterschiedliche zwischenmenschliche Beziehungen umlegen.“

Markus Popp machte in den vergangenen Jahren bereits einige Male auf sich aufmerksam. Im Jahr 2016 veröffentlichte er seine erste Single „Mit Dir“, zahlreiche weitere Singles und auch ein Album mit dem Titel „Es ist nicht leicht“ folgten.

Seit September dieses Jahres studiert Markus Popp in Wien am SAE Music Business, „um meine Schritte im Musikgeschäft bewusster und zielgerichteter setzen und um mein berufliches, künstlerisches Netzwerk ausbauen zu können“.

Der neue, tanzbare Song Popps kann bereits über Soundcloud angehört werden (siehe Infobox).