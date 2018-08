Aus noch ungeklärten Gründen wurde am Donerstag der Vorwoche gegen 13.40 Uhr beim Funpark in Bruckbach ein Flurbrand ausgelöst. Rund 200 Quadratmeter der Böschung standen dabei in Flammen.

Durch das schnelle Eingreifen der Betriebsfeuerwehr der voest- alpine Precision Strip GmbH konnte ein Übergreifen des Feuers auf das naheliegende Waldstück gerade noch verhindert werden. „Wir konnten den Brand zum Glück relativ rasch löschen“, berichtet Kommandant Roland Schmoll. „Die Situation war aber durchaus brenzlig, da schon eine große Fläche brannte und der Wald nicht weit weg ist. Ein Übergreifen hätte bei der Trockenheit dramatische Folgen gehabt.“

BTF voest- alpine

Die Betriebsfeuerwehr stand mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann etwa eine Stunde im Einsatz.