Böhlerwerk Frühstück zum Vatertag beim Café Moshammer

Lesezeit: 1 Min CH Christa Hochpöchler

E in liebevoll zusammengestelltes Frühstücksbuffet hatte die Familie Moshammer in ihrem Café in Böhlerwerk vorbereitet, als der Lionsclub Waidhofen-Eisenwurzen zum Benefiz-Vatertags-Brunch einlud. Lions-Präsident Fritz Lengauer begrüßte die zahlreichen Gäste – darunter viele Väter mit ihren Kindern – und eröffnete das Buffet. Jazzmusiker und Saxofonist Günter Schelberger sorgte für die musikalische Gestaltung. Zu späterer Stunde gab es die Möglichkeit, Weine der Vinothek Wine Concept zu verkosten.