„Es ist nicht leicht“ – so heißt das neue Album des 16-jährigen Musikers Markus Popp. Dass sich dieser Titel für den Jungmusiker nicht auf das Schreiben von Songs bezieht, lässt sich mit einem Blick auf seine bisherige musikalische Arbeit erkennen: Bislang hat der junge Böhlerwerker bereits über 50 Songs geschrieben, vier davon wurden als Single veröffentlicht – es wirkt, als würden ihm die Songtexte nur so von der Feder springen.

Während seine vergangene Single „Mit dir“, die im Juni 2017 veröffentlicht wurde, mit dem Plattenlabel „ExitMusic“ produziert wurde, bringt Markus sein Album nun in Eigenregie heraus. „Ich habe bei mir zuhause mittlerweile ein kleines Studio aufgebaut, wo ich meine Songs aufnehmen und bearbeiten kann“, erzählt der Musiker. „Das ermöglicht es mir noch besser, Momente einzufangen und in Songs zu verarbeiten.“ Die Vocals für das Album wurden dann im „Sundayhill-Studio“ in Sonntagberg eingespielt.

„Mir ist wichtig, mit meinen Songs eine Botschaft zu vermitteln und einen kritischen Blick auf die Gesellschaft zu werfen.“Musiker Markus Popp

Insgesamt finden sich zehn Songs in deutscher Sprache auf dem neuen Album. „Die Genres der Songs sind ganz unterschiedlich, jedoch zieht sich durch alle Lieder eine gewisse R&B-Anlehnung“, erzählt Markus. Als musikalische Vorbilder nennt der junge Musiker die britische Alternative- bzw. Electronic-Musikerin Bishop Briggs und die Popsängerin Jessie J. „Jedoch würde ich nicht sagen, dass meine Musikrichtung sehr an die beiden angelehnt ist“, sagt Markus. „Vielmehr inspiriert mich, wie sie zu ihrer Musik stehen. Sie wollen etwas mit ihren Songs bewirken – das ist auch für mich ein wesentliches Anliegen. Mir ist wichtig, in allen meinen Songs eine Message zu vermitteln und Gesellschaftskritik zu üben.“

Gesellschaftskritik und Gefühlschaos

Inspiration nimmt der junge Musiker dabei aus dem Alltag. „Wenn mich eine Situation berührt, schreibe ich sie nieder“, sagt er. So werden in Markus’ Songs Themen wie Herzschmerz und Gefühlschaos genauso besungen wie aktuelle Geschehnisse, auf die er mit seinen Liedtexten einen prüfenden Blick wirft. „Im Song ‚Echo‘ geht es etwa um die Umweltverschmutzung. Das Stück stellt die Frage, ob wir wirklich nur wie ein Echo der Generationen vor uns leben wollen“, sagt der Musiker. Doch auch positive Botschaften finden sich auf dem Album, die dazu animieren sollen, nicht aufzugeben. So enthält etwa die Leadsingle „es ist nicht leicht“ die philosophische Frage: „Es ist nicht leicht. Doch wär’s einfach, was hätte es dann für einen Sinn?“ „Die Single ‚es ist nicht leicht‘ zählt ganz klar zu meinen Favoriten. Klavier, Bass, Chor und Trompeten – mehr braucht dieses Stück nicht, um sich entfalten zu können“, sagt Markus.

Doch nicht nur die Musik und die Songtexte tragen zu hundert Prozent die Handschrift von Markus Popp, auch das CD-Cover wurde von ihm selbst gestaltet. „Ich besuche derzeit den Zweig Mediendesign und -technik an der HLW Haag – das hilft mir bei solchen Dingen schon sehr“, meint der Musiker. Auch seinen YouTube-Channel sowie seinen Instagram- und Facebook-Account bespielt der 16-Jährige selbst. Eine eigene Webseite ist derzeit in Planung und wird ebenfalls von Markus selbst entworfen. Damit nicht genug, ist Markus Popp auch noch bei zwei Modelagenturen unter Vertrag. „Mein Terminkalender ist schon voll. Ich stehe jede Woche einige Stunden im Studio, aber mir macht die Arbeit unglaubliche Freude“, sagt Markus.

Das Album „es ist nicht leicht“ ist derzeit im Vorverkauf an der HLW Haag erhältlich. Ab 30. Mai kann es auf YouTube angehört werden. | Dominik Stixenberger

Und dass ihm die Arbeit tatsächlich Freude macht, merkt man. „In meiner Zukunft sehe ich auf alle Fälle die Musik“, sagt der Böhlerwerker. „Ob ich ihr einmal hauptberuflich nachgehen werde, weiß ich noch nicht – da muss ich erst schauen, was auf mich zukommt.“

Die CD ist derzeit nur bei Markus Popp direkt erhältlich, an seiner Schule ist der Vorverkauf bereits angelaufen. Ab 30. Mai werden die Songs dann zusätzlich auch noch auf YouTube zu hören sein. Dass das Album aber eines Tages durch ein Label produziert und in Verkaufsregalen bzw. Online-Shops verfügbar sein wird, ist für den 16-Jährigen durchaus denkbar. „Aber jetzt möchte ich erst einmal schauen, wie das Album aufgenommen wird“, sagt er. Ein Konzert mit CD-Präsentation scharrt bereits in den Startlöchern und ist für Herbst bzw. Winter angedacht.