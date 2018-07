Sportarena Böhlerwerk nach dreijähriger Bauzeit an drei Tagen feierlich eröffnet. 15.000 Stunden wurden bei der Errichtung von den Sportlern in Eigenleistung erbracht.

BÖHLERWERK | Nach dreijähriger Bauzeit wurde die Sportarena Böhlerwerk am vergangenen Wochenende an gleich drei Tagen ihrer Bestimmung übergeben. Los ging es am Freitag mit einem Festakt.

„Ich war erschüttert über den Zustand der Anlagen. Die Umkleideräume waren schon 1983 in einer schlechten Beschaffenheit“, sagte der Obmann des KSV Böhlerwerk, Richard Langwieser zur Ausgangslage. Doch es gab einen großen Willen, eine neue Sportarena zu errichten und eine Investition für die Jugend zu tätigen. Von den Gesamtkosten in der Höhe von zwei Millionen Euro waren 600.000 Euro in Eigenleistung zu bewältigen. „Ich war mir nicht sicher, ob die anfängliche Begeisterung anhalten wird, doch das Durchhaltevermögen war enorm“, berichtete Langwieser. „Es halfen nicht nur die Burschen von der Sektion Fußball und der Sektion Tennis, die in der Sportarena beheimatet sind, sondern auch Mitglieder der Stockschützen.“

In einer Interviewrunde, geleitet von Sportreferent Heimo Enöckl, erzählten die Sektionsleiter für Fußball, Harald Matzinger, und Tennis, René Novak, über die Motivation zum Sportstättenbau. Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger lobte die vorbildliche Nachwuchsarbeit mit sieben Mannschaften, und Bürgermeister Thomas Raidl überreichte Präsente an Personen, die sich bei den freiwilligen Arbeitsstunden besonders engagiert hatten.

Waidhofen schlug Sonntagberg 5:1

Über Gesundheit und Sport sprach Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig: „Man hat herausgefunden, dass junge Burschen gesünder leben, weil sie sich beim Fußball engagieren.“ Scherzhaft fügte sie hinzu: „Darum wäre eine Mädchenmannschaft in Böhlerwerk wünschenswert.“ Nach der Segnung durch Diakon Thomas Resch wurde zum Imbiss geladen. Während sich ein Teil der Gäste den kulinarischen Genüssen zuwandte, traten die SG Waidhofen und der FC Sonntagberg zum Lokal-Derby an, das Waidhofen mit 5:1 letztlich klar für sich entscheiden konnte. Am Samstag präsentierte der FC Sonntagberg seine Fußball-Nachwuchstalente und der KSV Böhlerwerk stellte seine Tennisaktivitäten vor. Am Sonntag klangen die Eröffnungsfeierlichkeiten mit einem Frühschoppen gemütlich aus.