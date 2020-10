Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Fahrzeuglenker am vergangenen Samstag in der Nähe der Firma voestalpine Precision Strip in Bruckbach von der B 121 ab. Er rammte einen Telefonverteiler und eine Straßenlaterne, bevor er auf der Bundesstraße zum Stehen kam. Dabei wurden größere Mengen an Betriebsmittel sowie Autoteile auf der Straße verteilt.

Die B 121 wurde von der Betriebsfeuerwehr der Firma voest alpine, die mit drei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz stand, gereinigt. Die B 121 war eine Stunde lang nur einseitig befahrbar. Der Unfalllenker blieb unverletzt.