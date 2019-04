Werksmusikkapelle startete fulminant in den Frühling .

Die Werksmusik Böhlerwerk lud am Samstag zum Frühlingskonzert ins Böhlerzentrum ein. Der musikalische Bezugspunkt fand sich heuer mit der Fantasie „The Revenge of the Witch“. Es ist ein Wertungsstück der Stufe D und zeigte die große Klasse der Werksmusik.

Die Besucher konnten sich über ein fulminantes musikalisches Feuerwerk der Blasmusik, das in allen Farben schillerte, freuen. Von Traditionsmusik über Melodienfolgen bis zu modernen Interpretationen – es war für jeden Geschmack das Richtige dabei. Die Kapellmeister Werner Dippelreither und Lucia Dippelreither hatten eine gelungene Auswahl der Musikstücke getroffen.

Bezirksstabführer Peter Steinbichler nahm die Ehrungen von Musikern für langjährige Tätigkeiten in der Böhler Werksmusik vor. Geehrt wurden Daniela Soxberger (40 Jahre Mitgliedschaft), Claudia Popp (40 Jahre), Helga Plank (25 Jahre), Michael Übelacker (15 Jahre), Johannes Fellner (15 Jahre) und Werner Dippelreither (40 Jahre).

Auch die Jungmusiker stellten, mit den Stücken „Theme from Jurassic Park“ und „Up on the Housetop“, dirigiert von Jugendleiterin Lucia Dippelreither, ihr Können unter Beweis.

Obmann Helmut Henökl dankte den Helfern und den Musikern für ihr Wirken beim Konzert. Zugleich dankte er Bernhard Zöchmann von der Firma ZMK Metallbautechnik GmbH aus Biberbach für die Spende von zwei neuen Edelbrandfässern für die Marketenderinnen.