Forster beeindruckte beim Metaller-Stammtisch

Mit knapp 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zwei Produktionsstandorten in Waidhofen und St. Peter in der Au zählt das Unternehmen Forster Verkehrs- und Werbetechnik zu den Platzhirschen in der Produktion von Verkehrsschildern und Leitsystemen im deutschsprachigen Raum. Beim Metaller-Stammtisch der Eisenstraße Niederösterreich stellten Geschäftsführer Andreas Grader und der technische Leiter Markus Fehringer den Betrieb vor und zeigten dabei auch weniger bekannte Facetten des Unternehmens auf.

So realisiert Forster etwa Lärmschutzwände in Kanada ebenso wie Archivregale in der Uni Zürich oder Frontfolien für einen großen österreichischen Löschfahrzeughersteller. „Bei Forster hat uns die Fertigungstiefe beeindruckt – vom Stahlbau bis zum Siebdruck. Es hat sich einmal mehr bewährt, die Stammtische direkt in den Betrieben zu organisieren. So erhielten wir neue Einblicke und es wurden die Kontakte zwischen den Metallverarbeitungsbetrieben der Region gestärkt“, sagt Eisenstraße-Themenfeldsprecher Markus Felber.

Inhaltlich standen beim Stammtisch Fragen der Positionierung des Wirtschaftsstandorts im Mittelpunkt. Auch auf die für die Branche wichtige Netzwerkveranstaltung „Metal Highway goes New Work“, die am Donnerstag, 12. Oktober, im Schloss Rothschild in Waidhofen über die Bühne gehen soll, wurde hingewiesen. Dort sollen die Chancen und Herausforderungen neuer Arbeitsformen mit national bekannten Sprecherinnen und Sprechern sowie Beispielen aus der Region thematisiert werden.