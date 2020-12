Zu einem überhitzten Heizkessel in einem landwirtschaftlichen Objekt wurde die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz am Mittwochabend in die Prolling alarmiert. Vor Ort räumten die Feuerwehrleute die Brennkammer aus und ließen den Druck im Heizkessel kontrolliert ab. So konnte die Gefahr gebannt werden. 27 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

FF Ybbsitz