„Kripperlroas“ zu Waidhofner Krippen

Äußerst interessante Weihnachtskrippen gibt es in den Kirchen der Stadt Waidhofen zu bewundern. Zum einen sind es gewaltige Kastenkrippen, zum anderen ist die Krippe der Stadtpfarrkirche der Umgebung Waidhofens nachempfunden.

Eine „Kripperlroas“ unternahm eine Gruppe von Interessenten am Dreikönigstag unter der Leitung von Max Hirsch, der historische Details rund um die Krippen erklärte. „Ursprünglich war nur das Jesukind in der Krippe dargestellt, später kamen Ochs und Esel dazu. Im Jahr 431 nach Christus, beim Konzil von Ephesos, wurde Maria als Gottesgebärerin anerkannt und sie wurde in die Krippendarstellung mit aufgenommen. Mit der Figur des Josef wurde sie aber erst spät im Mittelalter ergänzt“, erklärte Max Hirsch.

Thomas Vielhaber und Elfi Scholler waren an den verschiedenen Waidhofner Krippen interessiert. Foto: Foto Hopö

Vom Bahnwärter zum berühmten Krippenbauer

In Waidhofen war der berühmte Krippenbauer Ignaz Oberrader tätig, zahlreiche Krippen stammen von ihm. Er wurde 1852 geboren und war ursprünglich Bahnwärter. Neben den rund 300 Krippen fertigte er große Heiligenfiguren, Wetterhäuschen und Pfeifenständer. So sind auch die Krippen in der Zeller Kirche und in der Klosterkirche sein Werk. Typisch sind die felsigen Landschaften, alle Wege führen zum neugeborenen Jesukind in der Krippe mit Maria und Josef. Ochs und Esel sind nicht immer im Stall zu finden. In jeder Kastenkrippe gibt es den „liegend schlafenden“ und den „stehend schlafenden“ Hirten, die das ganze Geschehen verpassten, außerdem Jäger, Fischer und die Apfelfrau. Bis ins Detail ausgearbeitet ist jeweils auch ein Bergwerk, das an den Steinkohleabbau in der Region erinnert. Der Hintergrund zeigt eine orientalische Stadt, die an Bethlehem erinnern soll. Interessant ist der Rauchfangkehrer, der nie fehlen darf. „Unter Maria Theresia und Josef II waren Krippen in Kirchen verboten, sie hätten eigentlich vernichtet werden sollen, landeten aber im Geheimen auf Dachböden, zu denen nur Rauchfangkehrer Zutritt hatten. Mit der Aufnahme der Rauchfangkehrer ins Krippengeschehen hoffte man, dass diese das Versteck nicht verrieten“, lachte Max Hirsch zu dieser Vermutung.

Die Bürgerspitalkirche beherbergt eine der ältesten Krippen Niederösterreichs aus dem Jahr 1643, überarbeitet wurde sie von Ignaz Oberrader. Unter dieser gewaltigen Kastenkrippe findet man die Hochzeit zu Kana, eine in Österreich sehr seltene Darstellung. Großartig ist die „Huldigung der Hl. Könige“ aus dem Jahr 1470, die zweitälteste Darstellung in Europa, die in einer Nische der Kirche zu bewundern ist. Bevor man die Stadtpfarrkirche betritt, fällt sofort die bunte Bretterkrippe auf, die von der Goldhaubengruppe Waidhofen betreut wird. Geschaffen wurde die Bretterkrippe von der Künstlerin Genoveva Aigner aus Steyr. Rund um Weihnachten werden die Figuren nach und nach erweitert, bis zum Hl. Dreikönigstag die komplette Szenerie gezeigt wird. Im Inneren der Stadtpfarrkirche dominiert die rund vier Meter lange Krippe, die vom Kunstmaler Engelbert Freudenschuß durch ein außergewöhnliches Panoramabild ergänzt wurde. Die Krippenkulisse zeigt eine historische Ansicht von Waidhofen rund um das Jahr 1949, dazwischen eine Darstellung des Bethlehem von einst sowie des Hirtenfelds. Dahinter liegen Bauernhöfe auf Hügeln, darüber ragt der Sonntagberg.

Ein besonderer Kunstschatz ist die Drehkrippe in der Marienkapelle aus dem Jahr 1780, die gleich vier verschiedene Szenen zeigt. Die Geburt Christi, den ersten Jänner, wo Jesus zur Beschneidung in den Tempel gebracht wurde, die Anbetung der Könige und den zweiten Februar, wo im Tempel das Opfer für Erstgeborene gebracht werden musste.

Die Waidhofner Krippen sind bis Maria Lichtmess am 2. Februar zu besichtigen.

