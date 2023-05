Lebendiger Schwegelbrauch in Waidhofen/Ybbs

Waidhofen ist die Heimat eines der letzten beiden Schwegelbräuche Österreichs. Unter einer Schwegelpfeife versteht man eine hölzerne Querflöte mit sechs Löchern, die heute in der Volksmusik verwendet wird, im Mittelalter und der Renaissance allerdings hauptsächlich als militärisches Instrument Einsatz fand. Auf diese Verwendung geht auch der Waidhofner Brauch des Türkenpfeifens zurück.

Auch heuer wird in der Nacht vom 17. Auf den 18. Juni wieder eine Gruppe mit zwei Schwegelpfeifen, einer Trommel und einem sogenannten „ehrlichen Ausrufer und Aufklauber“ durch die Stadt ziehen und Spenden sammeln. Einer der Pfeifer ist der Waidhofner Horst Lackinger, der in Amstetten Musik, Psychologie und Philosophie unterrichtet und die Pflege dieses Brauchtums vor etwa 15 Jahren von Günther Haberfellner übernahm. Obwohl sein Großvater Franz Peham bereits Trommler bei den Türkenpfeifern war, wurde Lackinger erst durch sein Musikstudium auf die Tradition aufmerksam, wie er erzählt: „Mein Professor Rudolf Pietsch machte mich während meines Studiums darauf aufmerksam. Damals war der Brauch schon fast am Aussterben. Ich habe mich dafür interessiert und das dann übernommen.“

Ursprung in den osmanischen Eroberungskriegen

Der Brauch geht auf die Zeit der osmanischen Eroberungskriege, genauer gesagt auf das Jahr 1532, zurück, als Akindschi, irreguläre Reitertruppen des osmanischen Heeres, zum zweiten Mal die Region erreichten. Nachdem sie unter anderem die Ortschaften Gerstl und Ybbsitz geplündert hatten, lagerte eine Abteilung Akindschi auf einer Wiese bei Kreilhof. Einer Waidhofner Truppe aus „Bürgern, Bauern und Sensenschmieden“ unter dem Kommando von Stadtrichter Erhard Wild gelang es bei zwei Ausfällen mit Feuerunterstützung von den Stadttürmen die Akindschi zu vertreiben, die neben ihrer Kriegsbeute allerdings auch viele exekutierte Gefangene hinterließen. „Das Raubgut wurde der Stadt Waidhofen zurückgegeben und die Stadt verlieh den Sensenschmieden als Dank für ihren Einsatz auf ewige Zeiten das Recht, einmal im Jahr für ihre Witwen und Waisen sammeln zu gehen“, erklärt Lackinger. „Früher wurden hauptsächlich Naturalien gesammelt und weiterverkauft. Im Waidhofner Volkskundemuseum sieht man zum Beispiel noch die großen Behälter für Rotwein und Weißwein.“

Sozialer Zweck des Brauches soll erhalten bleiben

Da es heute keine Sensenschmiedinnen oder –schmiede mehr in Waidhofen gibt, wird das Brauchtum hauptsächlich von Musikerinnen und Musikern weitergeführt. Heuer werden neben Horst Lackinger noch Marlene Gram als zweite Pfeiferin, Paul Großberger als Trommler und Heinz Becksteiner als Ausrufer und ehrlicher Aufklauber unterwegs sein. „Wir starten um 18 Uhr bei dem Geigenbauer Peter Ivan auf der Zell und sind dann bis etwa 5 Uhr unterwegs“, erklärt Lackinger den Ablauf. „Wir spielen den Senseschmiedemarsch, dann ruft der Ausrufer: 'Auf in Gott’s Nam’, d’ Türken san do!’ und wir hoffen, dass uns jemand aufmacht. Wir spielen aber hauptsächlich bei Leuten, von denen wir wissen, dass sie den Brauch kennen.“ An die Ursprünge des Brauchtums erinnert auch die Kopfbedeckung der Türkenpfeifer, ein roter Fez. Der Überlieferung nach waren diese Kopfbedeckungen Teil der Beute, welche die Akindschi bei ihrem Abzug zurückließen. Heute trägt die Gruppe Fezes, die von der Waidhofner Hutmacherei Herdy zur Verfügung gestellt wurden.

Gesammelt werden heute keine Naturalien, sondern Geld, der soziale Zweck der Tradition blieb aber erhalten, wie Lackinger erzählt: „Wir spenden das Geld heute dem Waidhofner Sozialamt und es kommt bedürftigen Familien zugute. Mir persönlich ist es auch sehr wichtig, dass das nicht als Ausländerfeindlichkeit interpretiert wird, sondern als gemeinschaftliche Bemühung der Waidhofnerinnen und Waidhofner im Angesicht einer Bedrohung, die das osmanische Heer damals eben war. Es geht bei dem Brauch darum, gemeinsam zusammenzuhalten, um etwas Gutes zu erreichen.“

Der Brauch des Türkenpfeifens konnte sich in Waidhofen über die Jahrhunderte halten. Diese Aufnahme vor dem Stock im Eisen stammt wahrscheinlich aus den 1980er Jahren. Damals pflegte unter anderem Musiklehrer Karl Schaupp (dritter von links) den Brauch, die Namen der anderen Beteiligten sind der NÖN leider nicht bekannt. Foto: Stadtarchiv Waidhofen an der Ybbs

