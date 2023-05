Maibaumaufstellen: „Alles auf mein Kommando!“

Vollbild

FB

Johannes und Karina Haselsteiner vom Waidhofner Oldtimer-Traktorclub kamen mit dem Traktor an. Die Marketenderinnen Anna-Maria Plankenbichler und Mirjam Jedlicka (von links) boten verschiedene Schnäpschen an. Packten kräftig mit an: Gjavit Shabanaj und Vizebürgermeister Armin Bahr (von links). Markus Ritt, Leopold Prenn, Josef Gschwandegger und Florian Fuchsluger (von links) schmückten den Maibaum mit Kränzen. Bürgermeister Werner Krammer im Gespräch mit der Moderatorin Alexandra Lurger. Stadtrat Peter Engelbrechtsmüller, Heinz Doetzl und Bürgermeister Werner Krammer (von links) bereiteten die Verankerung des Maibaums vor Fritz Stockinger, Leopold Prenn, Stadtrat Franz Sommer und die Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer (von links) stärkten sich. Tobias Lumplecker, Daniela Schatz und Doris Kummerlehner (von links) von der Stadtmusikkapelle spielten einige flotte Stücke. Silvia Hraby, Franz Teufel und Vizebürgermeister Armin Bahr (von links) packten kräftig mit an. Die Mädels der Volkstanzgruppe Windhag vor ihrem Auftritt. Nachdem der Maibaum schlussendlich sicher stand, versammelten sich die zahlreichen Aufsteller, Musikanten und Tänzer am Oberen Stadtplatz. Die Volkstanzgruppe Windhag zeigte einige Tänze, darunter das „Mühlradl“ und den Rosenwalzer.

1 /21