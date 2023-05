Maifest Ybbsitz: In 34 Sekunden auf 15 Metern Höhe

Das Wetter und der Wunsch, wieder in großem Rahmen zu feiern, waren wohl die Hauptgründe dafür, dass am 1. Mai der Marktplatz so mit Besuchern gefüllt war wie schon lange nicht mehr. Bereits zur Mittagsstunde füllten sich alle Tische, um die Grillköstlichkeiten bei dem von der ÖVP organisierten Maifest zu genießen. Bei Musik und Unterhaltung steuerte alles auf den Tageshöhepunkt, das Maibaumkraxeln, zu. Schuldirektor Thomas Seyrl moderierte gekonnt das Event, beginnend mit den Volksschulkindern.

Am schnellsten, und zwar in 34,79 Sekunden, erreichte die in 15 Metern Höhe angebrachte Kuhglocke Daniel Leichtfried. Den Zweitplatzierten Gerhard Kerschbaumer (39,77 Sekunden) trennten nur zwei Zehntelsekunden von dem Drittplatzierten Christoph Grabner (39,96 Sekunden). Bei dem Damen war Christina Kerschbaumer eine Klasse für sich. Sie erklomm den von Klaus Kloimwieder gesponserten Baum in 60 Sekunden.

