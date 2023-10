5. Leonhardiritt mit Pferdesegnung und Frühschoppen in Kleinreifling

Bereits zum fünften Mal veranstaltet der Reitverein Dreiländereck heuer den Leonhardiritt in Kleinreifling. Zu Ehren des heiligen Leonhard, des Schutzpatrons der landwirtschaftlichen Tiere, stehen am Sonntag, 15. Oktober, die festlich geschmückten Pferde im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Treffpunkt für die Reiter und Reiterinnen sowie Kutschenfahrer und -fahrerinnen ist um 10 Uhr bei der Feuerwehr in Kleinreifling. Dort werden die Pferde für den Festumzug hübsch aufgeputzt. Die Besucherinnen und Besucher finden sich um 10.30 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst, rund um den Kirchenplatz ein. Der Festumzug durch die Ortschaft führt zum „Haus am Stein“, wo die traditionelle Pferdesegnung stattfindet.

Beim anschließenden Frühschoppen sorgt der Musikverein Kleinreifling für musikalische Unterhaltung. Ein Schätzspiel und das beliebte Ponyreiten runden das Programm ab. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.