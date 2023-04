Elf Schüler unter den Top 100 bei Mathewettbewerb Pangea

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause nahmen die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klassen des BRG Waidhofen/Ybbs wieder am internationalen Pangea-Mathematikwettbewerb teil und konnten ihre Kenntnisse unter Beweis stellen.

Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer schafften es in die Top 100 österreichweit und haben die Möglichkeit, an einem Finalbewerb im Mai in Wien oder Linz teilzunehmen. Besonders stach hier Max Maderthaner aus der 1C hervor, der neben der Schulwertung auch die Landeswertung gewann und österreichweit den 5. Platz belegen konnte. Bei der Siegerehrung an der Schule wurden kürzlich die besten fünf jeder Altersstufe geehrt und die Sieger mit einem Buchgutschein belohnt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.